Toronto, Montréal et Ottawa récompensés par des équipes de la Ligue de hockey féminin professionnel

Hilary Knight, Marie-Philip Poulin et leurs contemporains des équipes nationales de hockey américaines et canadiennes ont maintenant une idée précise de l’endroit où ils joueront en janvier.

La nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin a dévoilé mardi ses six franchises originales, avec des franchises basées sur les marchés de la LNH – trois aux États-Unis et trois au Canada – avec des antécédents de soutien au football féminin.

Boston, la région des trois États de la ville de New York et Minneapolis-St. Paul étaient les sites américains sélectionnés pour abriter les équipes qui n’ont pas encore été nommées.

Les franchises canadiennes seront basées dans les trois plus grands centres du nord-est du pays, à savoir Toronto, Montréal et Ottawa.

La PWHL a également annoncé que chaque équipe disposera d’une fenêtre de 10 jours pour recruter trois agents libres jusqu’au 10 septembre avant de tenir un repêchage de 15 rondes le 18 septembre. Les équipes ne peuvent pas signer de contrats avec plus de 20 joueurs avant l’ouverture des camps d’entraînement. Novembre.

Les équipes joueront un calendrier de 24 matchs, qui devraient chevaucher les championnats du monde féminins en avril, et les séries éliminatoires devraient se dérouler jusqu’en juin.

Toronto, Montréal et Boston avaient des franchises antérieures

«Aujourd’hui, nous envisageons un avenir phénoménal pour la PWHL», a déclaré Jayna Hefford, l’ancienne dirigeante de l’association des joueurs, qui est passée du côté de la direction après avoir été nommée vice-présidente principale des opérations hockey de la ligue. « Nous n’avons jamais vu autant d’enthousiasme et de demande pour le sport féminin, et grâce au lancement de cette ligue, les meilleures joueuses du monde auront l’opportunité d’atteindre des sommets encore plus élevés. »

La PWHL mise sur la stabilité à long terme en mettant l’accent sur les grands centres de population et les marchés médiatiques dans le but de gagner du terrain dans un paysage sportif nord-américain surpeuplé après l’échec de plusieurs de ses prédécesseurs.

Ce qui est différent cette fois, c’est la ligue réunissant plusieurs des meilleurs joueurs du monde, associée au soutien financier du propriétaire des Los Angeles Dodgers, Mark Walter, et de son épouse, Kimbra, et à l’importance de la grande retraitée du tennis Billie Jean King, qui est membre du conseil d’administration de la PWHL. membre.

Le mariage du talent et des moyens financiers était la vision qu’avait l’Association des joueuses professionnelles lors de sa fondation il y a quatre ans, après la disparition de la Ligue canadienne de hockey féminin. Walter a stimulé le lancement tant attendu de la PWHL en juin lorsqu’il a racheté la rivale Premier Hockey Federation pour ouvrir la voie à une ligue professionnelle de hockey féminin nord-américaine.

« Notre grand jeu a le pouvoir de captiver et de connecter les amateurs de sport du monde entier, et nous sommes ravis de nous enraciner dans six des marchés de hockey les plus passionnés d’Amérique du Nord », a déclaré Stan Kasten, président des Dodgers et membre du conseil d’administration de la PWHL.

Les six marchés abritent des franchises de hockey féminin depuis au moins 2015, lorsque la Ligue nationale de hockey féminin, aujourd’hui disparue, a été créée en tant que ligue à quatre équipes.

Toronto, Montréal et Boston avaient auparavant des franchises remontant à au moins 2010 en tant que membres de la LCHF. Ottawa était membre de la LCHF de 2007 à 2010.

La ligue devrait s’associer à la LNH

Les Twin-Cities accueillent le hockey féminin professionnel depuis la création des Whitecaps en 2004 pour jouer dans la Ligue de hockey féminin de l’Ouest de l’époque. Le Minnesota abrite également de nombreux joueurs actuels et anciens de l’équipe nationale, et se trouve à quelques minutes en voiture d’un autre foyer de hockey du Wisconsin.

Une autre priorité lors de la détermination des sites consistait à sélectionner des marchés offrant des arènes suffisamment grandes pour accueillir des matchs ainsi que des installations d’entraînement dédiées à chaque équipe.

Bien que la PWHL soit une propriété privée, la ligue devrait s’associer à la LNH et à ses équipes basées sur leurs marchés respectifs. Le commissaire Gary Bettman soutient depuis longtemps le hockey féminin et a déclaré que la LNH soutiendrait ce sport une fois qu’elle aura une ligue professionnelle.

La PWHL a déclaré qu’elle en était aux dernières étapes de l’embauche des directeurs généraux de chaque équipe. Parmi les finalistes figurent l’ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Natalie Darwitz, et l’ancienne gardienne de l’équipe nationale suisse, Florence Schelling, a déclaré à l’Associated Press une personne ayant une connaissance directe du processus d’embauche. La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car le processus d’embauche est privé.

Et l’Association des joueurs de la PWHL, renommée, a un nouveau chef, avec l’ancien cadre de la LNH, Brian Burke, qui prend la direction générale.

Il y a encore beaucoup de travail à faire avant l’ouverture des camps d’entraînement, avec l’embauche du personnel d’entraîneurs et la ligue identifiant les partenaires de diffusion.

En juillet, la PWHPA a ratifié à l’unanimité une convention collective qui court jusqu’en 2031 et prévoit une échelle salariale de 35 000 $ à 80 000 $ pour les joueurs figurant sur les listes actives. Chaque équipe doit signer six joueurs pour des contrats de trois ans d’une valeur d’au moins 80 000 $.