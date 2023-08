Toronto, Montréal et Ottawa annoncés comme franchises dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin

Trois franchises canadiennes font partie de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin, qui a précisé où et comment elle commencera à jouer en janvier 2024.

Toronto, Montréal et Ottawa rejoindront les franchises de Boston, Minneapolis-St. Paul et la région de New York dans un calendrier de 24 matchs. Les joueurs seront affectés à ces villes pendant une période d’agence libre en septembre suivie d’un repêchage.

« Aujourd’hui, nous envisageons un avenir phénoménal pour la PWHL », a déclaré Jayna Hefford, ancienne joueuse de l’équipe nationale canadienne et vice-présidente principale des opérations hockey de la PWHL. « Nous n’avons jamais vu autant d’enthousiasme et de demande pour le sport féminin, et grâce au lancement de cette ligue, les meilleures joueuses du monde auront l’opportunité d’atteindre des sommets encore plus élevés. »

Les équipes commenceront à constituer leurs effectifs avec une période d’agence libre de 10 jours commençant du 1er au 10 septembre, suivie d’un repêchage le 18 septembre.

La ligue se rassemble rapidement après que les membres de l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA) ont ratifié une convention collective (CBA) avec les propriétaires en juillet.

Le groupe d’éligibilité pour le repêchage et l’agence libre comprendra les membres de la PWHPA en plus des anciens joueurs de la Premier Hockey Federation (PHF). Cependant, les joueurs actuels et diplômés de la NCAA et de U Sports – comme la star canadienne Sarah Fillier – ne peuvent être acquis que via le repêchage de 15 rondes.

Les équipes ne peuvent recruter que trois joueurs en agence libre. L’ordre de sélection du premier tour sera déterminé par tirage au sort, tandis que les tours suivants suivront un format serpent.

Longue route vers la 1ère ligue

Parallèlement à la ratification de la CBA, le président des Los Angeles Dodgers, Mark Walter, l’un des bailleurs de fonds de la nouvelle ligue, a racheté et fermé le PHF, une organisation rivale regroupant sept franchises qui devait augmenter son plafond salarial à 1,5 million de dollars américains cette année. saison à venir.

La PWHPA a été créée à la suite de l’effondrement de la Ligue canadienne de hockey féminin en 2019 et regroupe presque tous les membres de l’équipe nationale nord-américaine.

Au cours des quatre dernières années, le syndicat s’est battu pour une ligue professionnelle durable, dotée des fonctionnalités qui conviennent aux meilleurs joueurs du monde.

La PWHL promet de fournir cela.

La capitaine canadienne Marie-Philip Poulin a déclaré à CBC Sports en avril que même si ses étoiles seraient fortement promues, la ligue ne serait pas possible sans que le collectif reste majoritairement uni.

« Le groupe dans lequel je suis depuis quelques années est le meilleur et pour moi, j’essaie juste de les suivre. … Quand on s’entoure de gens forts, il est facile de bien paraître. » dit Poulin.

Depuis 2019, la PWHPA a repoussé les fusions potentielles avec la PHF malgré de nombreuses discussions et les pressions du commissaire de la LNH, Gary Bettman. Au lieu de cela, les joueurs de la PWHPA ont participé au Dream Gap Tour, une série d’événements de week-end financés en partie par des sponsors corporatifs.

REGARDER | Les États-Unis battent le Canada et remportent l’or aux Mondiaux 2023 :

Le tour du chapeau d’Hilary Knight mène les États-Unis au titre de champion du monde contre le Canada Les trois buts d’Hilary Knight comprenaient le but vainqueur alors que les Américaines ont remporté leur 10e médaille d’or aux Championnats du monde de hockey féminin avec une victoire de 6-3 contre le Canada dimanche soir.

Effondrement du PHF

Pendant ce temps, le PHF a connu une croissance constante. En plus de son plafond salarial qui augmente rapidement, la ligue a commencé à débaucher des joueurs de la PWHPA et d’outre-mer, notamment la jeune star suisse Alina Muller et la quadruple gardienne olympique Noora Raty, de Finlande, qui a signé avec les Metropolitan Riveters. La star américaine récemment retraitée Brianna Decker et les membres du Temple de la renommée canadienne Angela James et Geraldine Heaney ont occupé des postes d’entraîneur et de gestion.

Mais d’un seul coup en juillet, la ligue a cessé d’exister, prenant de court une grande partie de ses membres avec un appel Zoom jeudi soir.

« Au début, je pensais honnêtement que c’était un rêve parce que je n’avais aucune idée de ce qui se passait. Mais ensuite, après quelques autres appels, j’ai réalisé que ‘Oh merde, non, c’est réel et le PHF est’. plus rien », a rappelé l’attaquante des Buffalo Beauts Mikyla Grant-Mentis à CBC Sports.

Les salaires des joueurs de la nouvelle ligue se situeraient entre 35 000 et 80 000 dollars américains, un petit pas en arrière par rapport à ce que les joueurs du PHF étaient censés gagner. Six joueurs de chacune des six équipes seront signés pour des contrats de trois ans d’une valeur « d’au moins 80 000 dollars par année de championnat », selon le communiqué de presse de mardi.

Mais la convention collective comprend une assurance maladie, un plan de retraite, des droits commerciaux, un congé de maternité et bien plus encore.

L’ABC est essentielle

Nurse a déclaré à la Presse canadienne après l’annonce de l’ABC en juillet que le document était « la chose la plus importante » dans la création de la nouvelle ligue.

« Au cours de ma carrière de joueuse professionnelle, j’ai vu quelques ligues aller et venir à cause du manque de protection des joueurs et du manque de communication entre la ligue et le syndicat », a-t-elle déclaré.

Dans un autre développement, plusieurs rapports indiquent que l’ancien cadre de la LNH, Brian Burke, a été embauché pour devenir le premier directeur exécutif de l’Association des joueurs de la PWHL. Burke, qui a été président des Penguins de Pittsburgh pour la dernière fois jusqu’en avril, a une longue expérience d’implication dans le hockey féminin remontant à 2013, alors qu’il était membre du conseil d’administration de la LCHF. Le Hockey News a rapporté pour la première fois l’embauche de Burke.

Burke est titulaire d’un diplôme en droit de Harvard et succède à Jayna Hefford, qui était auparavant consultante en chef du syndicat. Hefford a dû se retirer de ses fonctions syndicales parce qu’elle fait maintenant partie de l’équipe exécutive de la nouvelle ligue.

Plusieurs joueurs de la PWHPA ont déclaré à CBC Sports lors du championnat du monde d’avril à Brampton, en Ontario, qu’ils espéraient qu’un titre professionnel atteindrait le même statut que l’or international.

Le championnat du monde 2024 aura lieu du 4 au 14 avril à Utica, dans l’État de New York. Les États-Unis sont les champions en titre après avoir battu le Canada 6-3 dans le match pour la médaille d’or.

« C’est l’objectif. C’est l’objectif, c’est sûr. Un jour, nous y arriverons. Évidemment, ce sera toujours un honneur de toujours représenter son pays, mais ce sera vraiment important, cette prochaine étape », a déclaré le Canadien. a déclaré la défenseure Renata Fast.

L’annonce de mardi marque un pas de plus vers cet objectif.