Toronto FC vs Orlando City SC – Rapport de match de football – 17 juillet 2021

Jozy Altidore est sorti du banc et a marqué à son retour alors que l’hôte du Toronto FC a joué un match nul 1-1 avec l’Orlando City SC lors de son premier match au BMO Field devant les fans en 497 jours.

Nani a converti un penalty à la 77e minute pour donner un point à Orlando City sur la route.

Toronto avait passé une grande partie des 16 derniers mois sur la route en raison des restrictions sur les coronavirus à la frontière canado-américaine, au cours desquelles elle a joué des matchs « à domicile » à East Hartford, Connecticut, et Orlando, Floride.

Les Reds n’avaient plus joué devant leurs propres fans depuis le 7 mars 2020.

Altidore avait été invité à s’entraîner loin de l’équipe depuis une altercation verbale le 22 mai avec l’entraîneur de l’époque, Chris Armas, après qu’Altidore ait été remplacé à 20 minutes de la fin lors d’une défaite 1-0 contre Orlando City. L’attaquant a été réinvité par l’entraîneur par intérim Javier Perez, qui a remplacé Armas le 4 juillet.

Altidore est entré en jeu à la 64e minute pour Dom Dwyer et n’a pas tardé à faire sentir sa présence.

À la 72e minute, Yeferson Soteldo et Justin Morrow se sont chevauchés en descendant l’aile gauche et Morrow a envoyé un centre vers le haut de la surface de 6 verges pour Altidore. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la franchise a dépassé un défenseur et a placé une forte tête sur les mains tendues du gardien de but d’Orlando City Pedro Gallese, déclenchant une célébration bruyante parmi les 7 000 qui ont été autorisés à entrer dans le stade en raison de protocoles de virus.

L’avance n’a pas duré longtemps. Les Lions ont envoyé une longue passe sur l’aile gauche pour Benji Michel, le ballon rebondissant sur un défenseur pour donner une ouverture à Michel. Le gardien de but de Toronto Alex Bono a décollé de sa ligne, où il est entré en collision avec Michel juste à l’intérieur de la surface de réparation de 18 verges. L’arbitre Marcos De Oliveira a initialement jugé une faute sur Michel, mais après un examen vidéo, il a été déterminé que Bono avait commis l’infraction, entraînant un penalty.

Bono a bien deviné en plongeant à sa droite sur le coup de pied de Nani, mais le ballon a rebondi sur la main gauche du gardien de but et dans le filet pour l’égalisation.