Toronto FC vs Nashville SC – Rapport de match de football – 1 août 2021

Un but en fin de première mi-temps a permis au Nashville SC de prolonger sa séquence d’invincibilité à huit matchs avec un match nul 1-1 contre l’hôte du Toronto FC dimanche.

Nashville (6-1-9, 27 points), qui a disputé son tout premier match au Canada, a une fiche de 4-0-4 lors de son parcours actuel.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Le tirage au sort a également prolongé la séquence d’invincibilité de Toronto (3-8-5, 14 points) à cinq matchs. Les Reds ont maintenant une fiche de 2-0-3 sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim Javier Perez, qui a remplacé Chris Armas le 4 juillet.

Aucune des deux équipes n’a été en mesure de générer beaucoup d’offensive ou de maintenir beaucoup de pression dans le tiers offensif au début, avec un léger avantage sur Toronto en possession.

L’équipe locale a été la première à sortir de l’impasse sans but. Le défenseur Omar Gonzalez a terminé un coup franc lorsqu’il a redirigé le coup de pied de Yeferson Soteldo avec une tête pour donner à Toronto une avance de 1-0 à la 20e minute.

Le défenseur Robert Castellanos, qui faisait ses débuts en MLS, a égalé 1-1 pour Nashville à la 41e minute sur une tête sur une longue remise en jeu de Dave Romney.

Les deux équipes ont eu une chance de prendre l’avantage avant la mi-temps dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais aucune n’a pu capitaliser. La tête du défenseur canadien Alistair Johnston du haut de la bouche de but a été refusée par la jambe du gardien Alex Bono et quelques instants plus tard, le gardien de Nashville Joe Willis a intercepté la frappe rapide du milieu de terrain de Toronto Marky Delgado du haut de la surface.

Nashville a failli prendre la tête au début de la deuxième mi-temps. À la 52e minute, Romney a tenté de se connecter avec Castellanos mais sa passe dans le dos a roulé à gauche du filet et six minutes plus tard, Hany Mukhtar a raté de peu le timing pour se connecter sur une tête.

À la 75e minute, Bono a mis la main sur une tentative de CJ Sapong pour maintenir le niveau de score.