Toronto FC contre Inter Miami CF – Rapport de match de football – 30 septembre 2022

Gonzalo Higuain a marqué un autre but tardif à la 86e minute pour porter l’Inter Miami FC à une victoire critique 1-0 contre le Toronto FC vendredi soir.

Robert Taylor et Jean Mota ont aidé à préparer le 14e but de la saison de Higuain. Il s’agissait de son 12e but lors de ses 14 derniers matchs et de son troisième match consécutif après la 80e minute du match.

Miami (13-13-6, 45 points) est resté septième dans la bataille de la Conférence de l’Est pour sept places en séries éliminatoires, mais a égalisé les points avec Orlando, sixième, et a devancé de trois Columbus, huitième.

Les Herons suivent Orlando au deuxième bris d’égalité du différentiel de buts et sont entrés dans le week-end devant Columbus au premier bris d’égalité du total des victoires.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Ils en ont maintenant remporté trois de suite et joueront leurs deux derniers matchs à domicile contre Orlando mercredi et Montréal le 9 octobre.

Quentin Westberg a effectué quatre arrêts pour Toronto (9-17-7, 34 points), qui a perdu son quatrième match consécutif. Toronto avait déjà été éliminé des séries éliminatoires, mais tentait de conserver sa quatrième feuille blanche de la campagne.

Lorenzo Insigne avait sans doute la meilleure chance pour les hôtes quelques instants avant la mi-temps, mais a tiré haut.

Miami a clairement été l’agresseur sur 90 minutes et particulièrement en seconde période. Les Herons ont finalement été récompensés de leur effort à quatre minutes du temps réglementaire.

Taylor a attaqué de la droite pour commencer la séquence et s’est connecté avec l’ancien meneur de jeu torontois Alejandro Pozuelo, qui a ensuite repéré Mota à sa gauche.

Mota a renvoyé le ballon à Taylor, qui avait poursuivi sa course dans la surface de réparation, puis Taylor a traversé à gauche pour Higuain un peu au-delà du point de penalty.

Higuain a fait une fausse droite astucieuse pour éviter un défenseur, puis a pris le ballon à sa gauche et a tiré une finition basse entre Westberg et le poteau droit.

Le but arrivait. Mota a frappé l’extérieur du poteau avec un coup franc parfaitement frappé juste à l’extérieur de la surface de réparation à la 50e minute. Puis à la 73e, Pozuelo a joué Ariel Lassiter à la pause, seulement pour être refusé par Westberg à bout portant.