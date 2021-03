Toronto fait vacciner les policiers avant les 80 ans ou plus

Le gouvernement provincial de l’Ontario a déclaré que les personnes âgées de 80 ans et plus seraient vaccinées au cours de la troisième semaine de mars, mais certaines régions de la province ont déjà commencé à vacciner ces résidents alors que la province met en place un site Web pour prendre des dispositions. La région de York, une banlieue de Toronto, a mis en place un site Web pour les réservations en ligne et Halton, une banlieue à l’ouest de Toronto, est sur le point de le faire.