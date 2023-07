Toronto et la Nouvelle-Angleterre s’apprêtent à échanger Mark-Anthony Kaye contre Latif Blessing: sources

Le Toronto FC et la New England Revolution sont sur le point de conclure un accord de principe qui enverrait Latif Blessing à Toronto et Mark-Anthony Kaye en Nouvelle-Angleterre, ont déclaré des sources informées de l’accord. L’Athlétisme.

Seth Macomber de The Blazing Musket a été le premier à signaler que Blessing se dirige vers Toronto.

Blessing, 26 ans, a été acquis par la Nouvelle-Angleterre cet hiver auprès de LAFC. Il a remporté deux boucliers de supporters et une coupe MLS. Il a fait 15 apparitions avec les Revs.

Publicité

Kaye, 28 ans, a été échangé à Toronto l’été dernier en provenance des Colorado Rapids. Il a effectué 21 titularisations au milieu de terrain du TFC cette saison.

Toronto a congédié l’entraîneur et directeur sportif Bob Bradley en juin et apporte des changements à l’équipe.

Lecture obligatoire

Révision de la liste d’Atlanta United, appel de but unique de Charlotte et plus: MLS Weekly

Quelles équipes européennes disputent des matchs amicaux de pré-saison 2023-24 aux États-Unis cet été ?

Avec Messi à Miami, Los Angeles est-elle toujours la maison MLS des stars mondiales ?

(Photo: Kyle Ross / États-Unis aujourd’hui)