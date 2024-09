Toronto est l’une des meilleures villes au monde pour étudier un diplôme en création : étudier

Si vous souhaitez étudier l’art, le théâtre ou la mode, Toronto est l’une des meilleures villes au monde pour obtenir un diplôme en création, selon un nouveau rapport.

Entreprise d’impression à la demande Imprimable a analysé les meilleures villes du monde pour l’inspiration créative en examinant le nombre de galeries d’art, de musées, de théâtres, de cours universitaires créatifs et d’art de rue dans 30 villes. L’étude a également mis en évidence les villes à l’étranger qui conviennent le mieux aux étudiants qui suivent des cours créatifs, tels que la mode, la photographie et le journalisme, en examinant le nombre de licences créatives disponibles dans chaque ville.

Selon l’étude de Printful, Toronto s’est classée septième parmi les 10 meilleures villes du monde pour poursuivre des études en création, avec 68 cours de création différents parmi lesquels choisir.

En première position se trouvait Londres avec un choix de 690 cours, suivie de New York (289 cours) et de Los Angeles (127 cours).

De plus, Toronto s’est classée parmi les 20 villes les plus riches en inspiration créative au monde, avec 194 événements créatifs et 98 galeries d’art à découvrir.

New York arrive en tête de liste des inspirations les plus créatives, avec 638 galeries d’art.

« La ville abrite également 263 musées, dont des institutions de renommée mondiale comme le Metropolitan Museum of Art et le Museum of Modern Art. De plus, avec 215 théâtres, dont l’emblématique Broadway, New York offre de nombreuses opportunités de participation aux arts du spectacle », a déclaré Printful dans son étude.

Pendant ce temps, Los Angeles possède le street art le plus créatif, avec plus de 2 000 œuvres, et Tokyo compte le plus d’événements, avec 799 événements dans la ville.

Pour l’étude, Printful a classé les villes du plus haut au plus bas sur la base des mesures des sites Web suivants : TripAdvisor, whichmuseum, baccalauréatsportal, streetartcities et getyourguide.