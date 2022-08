Toronto enquête après une panne d’électricité au centre-ville

Hydro One dit qu’il faudra “plusieurs jours” pour réparer les lignes électriques qui ont été endommagées après qu’une grue verticale dans le lac les a percutées et a provoqué une panne de courant massive au centre-ville jeudi.

La panne s’est produite dans le quartier financier de la ville vers 12h30, laissant environ 10 000 clients sans électricité à son apogée.

Une partie du Centre Eaton a été laissée dans le noir, forçant des centaines de magasins à fermer temporairement. La panne a également coupé l’électricité dans certaines parties du campus de l’Hospital for Sick Children.

Les feux de circulation étaient éteints à certaines intersections, ce qui a entraîné une circulation dense et des retards importants dans les tramways. Cependant, la panne n’a pas affecté les métros.

Les pompiers de Toronto ont déclaré que les équipages ont répondu à un certain nombre de sauvetages d’ascenseurs, mais qu’aucune blessure liée à la panne n’a été signalée hier.

Hydro One affirme que la panne a été causée lorsqu’une barge déplaçant une grue verticale dans la région de Port Lands a heurté des lignes de transmission à haute tension aériennes.

“Maintenant, ce qui s’est passé lorsque cette grue a heurté la ligne a entraîné un effet en aval où une surtension a affecté une station voisine sur l’Esplanade que nous utilisions en fait pour rediriger l’électricité vers Toronto Hydro”, a déclaré la porte-parole d’Hydro One, Tiziana Baccega Rosa, à CP24 vendredi. Matin.

La ville de Toronto affirme que la barge était exploitée par un sous-traitant de Southland-Astaldi Joint Venture (SAJV), qui est un entrepreneur pour le projet de rejet de l’usine de traitement d’Ashbridges Bay.

Les équipages se préparaient à déplacer l’équipement dans le lac pour le projet lorsque l’incident s’est produit.

« Nous allons utiliser de la pierre qui doit être placée dans le lac et les sous-traitants allaient faire ce travail pour nous, mais ils déplaçaient de l’équipement. L’événement s’est produit hors site alors qu’ils effectuaient leurs travaux préparatoires », a déclaré vendredi à CP24 Lou Di Gironimo, directeur général de Toronto Water.

Des secouristes surveillent le site d’une collision entre une barge transportant une grue et des lignes électriques photographiées à Toronto, le jeudi 11 août 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Christopher Katsarov

Baccega Rosa a déclaré que les équipes d’Hydro One ont pu rediriger environ 50 % de l’électricité peu de temps après l’incident, ce qui a permis de rétablir l’électricité dans certaines régions plus rapidement que dans d’autres.

Les équipes ont alors dû arrêter leurs efforts et attendre que les pompiers nettoient le site pour que les travailleurs puissent entrer en toute sécurité et rediriger le reste de l’électricité.

Une carte vidéo assombrie est montrée au Yonge-Dundas Square jeudi lors d’une panne de courant massive. (Mike Campoli)

Une fois que les équipes ont eu accès, elles ont pu rediriger toute l’électricité vers Toronto Hydro et l’électricité a été entièrement rétablie au centre-ville à 20 h.

Baccega Rosa a déclaré qu’il existe des protocoles de sécurité établis pour rester à au moins 10 mètres des lignes électriques, qui n’ont pas été suivis hier.

«Et c’est (pour) n’importe qui, que vous soyez une barge passant sous eux (lignes électriques) ou si vous effectuez des travaux autour de votre maison et que vous devez couper les branches d’arbres autour de la ligne reliant votre maison. Vous savez, tout le monde a eu beaucoup de chance hier qu’il n’y ait pas eu d’incident de sécurité et personne n’a été blessé à cause de cela », a-t-elle déclaré.

La ville a lancé une enquête sur l’incident et a demandé un rapport complet au SAJV pour comprendre ce qui s’est passé.

« Donc, la grande chose que nous allons examiner, c’est ce qui s’est passé ? Qui était en charge du travail du sous-traitant ? Quelles étaient les procédures de sécurité en place à l’époque ? Et que s’est-il passé exactement lorsque la grue a heurté les câbles ? », a déclaré Di Gironimo.

Di Gironimo n’a pas pu confirmer si les sous-traitants subiront des conséquences pour l’incident.

« Cela fera partie de l’enquête pour savoir ce qui s’est passé. Quelles étaient ces précautions qui étaient censées être en place. Qu’est-ce qui a été suivi ? Qu’est-ce qui ne l’était pas ?

Il a déclaré que la ville rencontrait SAJV la semaine prochaine et prévoyait de terminer l’enquête d’ici quelques semaines.