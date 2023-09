Toronto demande à sa famille d’arracher 20 000 $ du putting green de son jardin

Une famille de Scarborough a déclaré avoir été choquée d’apprendre de la ville de Toronto que le gazon artificiel de leur cour, y compris un green, devra être arraché.

Cedo Trivanovic est un golfeur passionné et a installé du gazon synthétique dans son jardin il y a quatre ans. Même si lui et sa famille aiment le golf, a-t-il déclaré, à l’époque, ils ont également décidé d’installer du faux gazon parce qu’il était plus facile pour sa belle-mère de profiter du jardin.

« Elle avait des problèmes de santé. Elle pouvait sortir en fauteuil roulant ou en poussette, elle ne restait pas coincée dans la boue et elle pouvait voir ses fleurs », a déclaré Trivanovic à CTV News Toronto.

Selon Trivanovic, il n’y avait aucun problème jusqu’à ce qu’un voisin se plaigne que l’eau de pluie s’écoulait du gazon synthétique et se déversait sur sa propriété – mais il est catégorique, la fausse pelouse est poreuse et permet le drainage.

« En dessous se trouvent 10 pouces de gravier, puis de calcaire, puis de gazon perforé, donc le drainage est en fait meilleur que l’herbe », a déclaré Trivanovic.

Trivanovic a déclaré avoir démontré cela à un agent des règlements de Toronto et prouvé qu’il pouvait mettre « de l’eau n’importe où ici, et elle s’écoule ».

La famille a quand même reçu un avis d’infraction exigeant qu’« au moins 50 pour cent de leur cour arrière soit aménagée en aménagement paysager ». Il a également déclaré qu’ils devaient corriger la violation et « mettre la propriété en conformité ».

Trivanoic a déclaré que l’installation du gazon avait coûté 20 000 $, et la famille craint que son retrait puisse coûter autant.

Cependant, la ville de Toronto a déclaré que le gazon artificiel ne compte pas dans l’aménagement paysager doux, qui est « un sol ou un paillis adapté aux arbres, arbustes, fleurs et plantes, améliore la biodiversité, rafraîchit l’air, absorbe l’eau de pluie et élimine le dioxyde de carbone de l’atmosphère ».

« Lorsque la pluie et la neige fondue ne sont pas absorbées par le sol, les eaux pluviales s’écoulent hors des propriétés, dans les rues, dans les égouts pluviaux et à travers un réseau complexe de canalisations qui les transportent vers les cours d’eau locaux ou, dans certains cas, vers les installations de traitement des eaux usées », a déclaré un porte-parole de la ville à CTV News Toronto. « Toronto possède de nombreuses surfaces imperméables (dures), qui, combinées à de fortes pluies, peuvent entraîner l’infiltration d’une plus grande quantité d’eau dans le réseau d’égouts de la ville. Trop d’eaux pluviales peuvent submerger le système d’égouts, ce qui peut entraîner l’inondation des sous-sols. »

Ce n’est pas la première guerre de territoire avec la mairie puisque d’autres propriétaires possédant du gazon synthétique ont reçu l’ordre de retirer leurs pelouses artificielles.

Frank Leone, 80 ans, a précédemment déclaré à CTV News Toronto qu’il avait poursuivi la ville en justice pour lutter pour conserver son gazon synthétique sur sa pelouse de North York, car il a une mobilité limitée en raison de son âge et d’un accident vasculaire cérébral.

«Je pense que la ville me harcèle. Je pense que ce n’est pas juste », a déclaré Leone lors d’une interview en mars.

Trivanovic a déclaré qu’il souhaitait se joindre à une affaire judiciaire, ajoutant qu’il était injuste que certaines institutions puissent avoir du faux gazon, mais pas les propriétaires.

« Depuis les garderies, les universités, les écoles, les lycées et les universités peuvent tous installer du gazon sur lequel les enfants peuvent jouer, et je pense que c’est un jardin magnifique, et mettre de l’herbe ici, pour moi, n’a pas de sens », a déclaré Trivanovic. .

L’affaire du gazon artificiel sera portée devant le tribunal pour une audience de deux jours à partir du 12 octobre.

Avec des fichiers de Hannah Alberga et Sean Leathong