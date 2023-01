Toronto classée la ville la plus surestimée au Canada: rapport

Selon un nouveau rapport, cinq villes canadiennes figurent parmi les villes les plus surestimées pour les touristes à visiter dans le monde.

Toronto s’est classée comme la ville la plus surestimée du Canada, suivie de Montréal, Vancouver, Ottawa et Québec, selon la plateforme d’analyse de marché basée au Royaume-Uni, King Casino Bonus, qui a classé les 85 principales destinations touristiques.

D’après les notes et les avis publiés sur les portails d’avis de voyage, 10,9 % des visiteurs ayant participé au sondage ont déclaré avoir trouvé Toronto « décevante », l’attraction la plus regrettable étant le zoo de Toronto.

Montréal a déçu 10,3 % des visiteurs et s’est classée deuxième ville la plus surestimée au Canada. Le Biodôme de Montréal a été répertorié comme l’attraction la plus décevante de la ville.

Les données ont montré que 9,3 % des visiteurs ont trouvé Vancouver décevante, Gastown étant l’attraction la plus décevante.

Ottawa est arrivée au quatrième rang des villes les plus surestimées, décevant 8,6 % des visiteurs, le Musée des sciences et de la technologie du Canada faisant traîner les choses.

La ville de Québec a enregistré 8,2 % de visiteurs déçus, complétant ainsi le top cinq des villes les plus surestimées au Canada, le funiculaire du Vieux-Québec étant considéré comme l’attraction la plus décevante de la ville.

Le rapport indique que des milliers d’avis de voyageurs provenant de sites tels que TripAdvisor ont été analysés pour déterminer les villes les plus surestimées parmi 85 des destinations touristiques les plus populaires.

Toronto a été classée 36e ville la plus surestimée au monde, Montréal 43e, Vancouver 56e, Ottawa 60e et Québec 67e.

En tête de liste, Bangkok s’est classée comme la ville la plus surestimée au monde avec 16,6 % de visiteurs déçus. Khaosan Road a été mise en évidence comme l’attraction la plus décevante de la capitale thaïlandaise.

Antalya, en Turquie, s’est classée deuxième au niveau mondial, 16,5 visiteurs l’ayant trouvée décevante. Singapour, avec 15,8 visiteurs déçus, est arrivé troisième et Munich, en Allemagne, s’est classé quatrième avec 15,7 % de visiteurs déçus.

Voici les 10 villes les plus surestimées au monde, ainsi que leurs attractions les plus décevantes et leurs chances d’être déçus, selon le rapport :

1. Bangkok, Thaïlande – Khaosan Road – 16,6 %

2. Antalya, Turquie – Parc aquatique Water Planet – 16,5 %

3. Singapour – Orchard Road – 15,8 %

4. Munich, Allemagne – Deutsches Museum – 15,7 %

5. Rimini, Italie – Parc d’attractions Fiabilandia – 14,2 %

6. Miami, États-Unis – Calle Ocho à Little Havana – 13,9 %

7. Mumbai, Inde – Juhu Beach – 13,9 %

8. Londres, Royaume-Uni – London Eye – 13,8 %

9. Paris, France – Montmartre – 13,8 %

10. Tokyo, Japon – Hachiko au carrefour de Shibuya – 13,6 %



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.