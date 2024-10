Toronto accueille Tampa Bay dans le cadre de la division Atlantique

Lightning de Tampa Bay (3-1, dans la division Atlantique) contre Maple Leafs de Toronto (3-2, dans la division Atlantique)

Toronto; Lundi, 19 h 30 HAE

BOTTOM LINE : Le Lightning de Tampa Bay affronte les Maple Leafs de Toronto dans un match dans la division Atlantique lundi.

Toronto a une fiche de 3-2 au total et de 0-1-0 contre la division Atlantique. Les Maple Leafs ont une fiche de 3-0-0 dans les matchs où ils marquent trois buts ou plus.

Tampa Bay avait une fiche globale de 45-29-8 tout en affichant une fiche de 13-12-6 contre des adversaires de la division Atlantique la saison dernière. Le Lightning a eu un taux de réussite en avantage numérique de 28,6 % la saison dernière, marquant 71 buts sur 248 occasions.

Le match de lundi est la première rencontre entre ces équipes cette saison.

MEILLEURS PERFORMANTS : Max Domi n’a marqué aucun but avec cinq passes décisives pour les Maple Leafs. Dennis Hildeby a marqué au cours des 10 derniers matchs.

Nikita Kucherov compte sept buts et deux passes décisives pour le Lightning. Emil Martinsen Lilleberg a marqué au cours des 10 derniers matchs.

10 DERNIERS MATCHS : Maple Leafs : 3-2-0, avec une moyenne de 1,5 but, 2,5 passes décisives, deux pénalités et quatre minutes de pénalité tout en accordant 0,9 but par match.

Lightning : 3-1-0, avec une moyenne de 1,6 buts, 3,1 passes décisives, 1,8 pénalités et 3,6 minutes de pénalité tout en accordant un but par match.

BLESSURES : Maple Leafs : Aucune répertoriée.

Foudre : aucun répertorié.

L’Associated Press a créé cette histoire en utilisant la technologie fournie par Skrive de données et les données de Radar sportif.