Toronto 2023 : Noah Centineo proteste contre l’emprisonnement du cinéaste Saeed Roustaee

Noah Centineo, acteur américain de 27 ans, a incarné différents rôles pour Netflix qui ont fait de lui un favori des nouvelles générations. Il a joué dans des films tels que : À tous les garçons que j’ai aimés avant. 95%, Adam Noir – 52% et Sierra Burgess est une perdante – 65%, dans lequel il a gagné l’affection du public tant pour sa grande performance d’acteur que pour son charisme attachant, et d’ailleurs aussi pour son attrait physique.

Jusqu’à présent, cet artiste est resté discret par rapport aux positions, aux grèves et à d’autres problèmes qui, actuellement, bien qu’en marge du simple jeu d’acteur, ont imprégné certaines productions, retardant les premières, suspendant le tournage, etc. Les artistes, réalisateurs et producteurs eux-mêmes ont dû s’interroger sur les circonstances de leur activité actuelle.

Noah Centineo dans Black Adam (Image : Warner Bros. Pictures)

Selon VariétéCette fin de semaine, Noé Centineo a pris la parole lors du Festival international du film de Toronto (TIFf) afin de soutenir Saeed Roustaeeun cinéaste iranien condamné à la prison par son gouvernement pour la projection de son film Les frères de Leila (Le frère de Leila) au Festival de Cannes sans l’autorisation du ministère iranien de la Culture et sans apporter au film les corrections suggérées par cette institution. Il a été officiellement inculpé d’« activité de propagande anti-régime » et sera interdit de réalisation pendant cinq ans.

Centineo s’est produit au siège du festival à Toronto, lors des cocktails du vendredi, organisés au TIFF Bell Lightbox.

Je suis ici pour un ami. Un ami qui sait viscéralement que la liberté d’expression est un don et qu’elle n’est pas gratuite, même si elle devrait être un droit humain fondamental (…) Il sait qu’il faut la défendre et la protéger, et je sais que ce n’est pas tout jour où les artistes peuvent se rassembler pour prendre position et protéger l’un des leurs dans une situation aussi terrible.

La star de Black Adam a fait appel aux meilleurs représentants du festival de cinéma au nom de Roustaee, qu’il a rencontré alors qu’ils faisaient tous deux partie du jury du Festival international du film de Biarritz en juin. D’autres personnalités montrant leur soutien à Roustaee incluent Martin Scorsese et Franchesca Scorsese et Francis Ford Coppola. En plus de ses propres commentaires, Centineo a lu une lettre des journalistes Yeganeh et Jason Rezaian, qui ont été arrêtés et purgés dans la même prison où Roustaee fera rapport.

Nous connaissons bien ces circonstances. Mon mari Jason et moi étions journalistes à Téhéran, ma ville natale, lorsque nous avons été arrêtés à notre domicile simplement pour avoir rapporté l’actualité, de manière transparente et avec autorisation. J’ai été détenu à l’isolement pendant près de trois mois et lui a passé un an et demi derrière les barreaux.

L’écrit lu par Centineo continue en disant :

Depuis notre lancement, nous avons consacré une grande partie de notre temps à soutenir et à défendre d’autres créatifs en Iran qui ont subi un sort similaire. Lui en tant que chroniqueur pour le Washington Post et moi en tant qu’enquêteur et défenseur du Comité pour la protection des journalistes. S’il vous plaît, ne laissez pas Saeed se taire. Utilisez sa voix pour être sa voix.

À la mi-août, une pétition a été publiée sur Change.org faire appel de la sentence de Roustaee. Il attend actuellement une nouvelle audience au tribunal. Ce site Web commente que :

Roustayi est l’un des cinéastes iraniens les plus récents censurés et emprisonnés par le régime autoritaire. Auparavant, le cinéaste iranien de renommée internationale Jafar Panah s’était vu interdire de quitter l’Iran et avait été condamné à six ans de prison. Il a entamé une grève de la faim et a finalement été libéré dans les 48 heures.

De même, on dit que son dernier film, Les frères de Leilaoffre un aperçu de la société iranienne.

Il se concentre sur une femme iranienne qui tente d’aider sa famille alors qu’elle lutte contre les difficultés économiques, l’impact des sanctions internationales et la corruption à Téhéran.

