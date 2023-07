Tornado watch jusqu’à 22 h mercredi pour 15 comtés du nord de l’Illinois – Shaw Local

Une veille de tornade est en vigueur jusqu’à 22 heures mercredi, selon le National Weather Service.

Une notification active a été envoyée à 15h54 mercredi qu’il y a un avertissement pour les comtés de McHenry, DeKalb, Boone, Winnebago, La Salle et Lee ainsi que Ogle, Cook, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake County et Sera.

Le NWS rapporte: «Des tempêtes fortes à violentes se développent dans le nord-ouest de l’Illinois et se déplacent d’est en sud-est à environ 30 mph. Il y a un risque croissant de tornades dommageables, de grêle et de fortes averses jusqu’à 19 heures. Assurez-vous d’avoir plusieurs façons de recevoir les avertissements météorologiques et de rester à jour avec les prévisions actuelles.