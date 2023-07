Tornado atterrit près de l’aéroport O’Hare de Chicago au milieu d’avertissements de temps violent

CHICAGO (AP) – Le National Weather Service a déclaré qu’une tornade s’était abattue près de l’aéroport international O’Hare de Chicago mercredi après des avertissements de temps violent pour la ville.

Une tornade confirmée était au sol vers 19 heures, selon le National Weather Service de Chicago.

« Cette tornade a touché le sol par intermittence jusqu’à présent et se déplace vers l’est. Il y a des circulations supplémentaires le long de la ligne au sud d’O’Hare. Cherchez un abri si vous vous trouvez dans la zone avertie », a-t-il déclaré.

La vidéo des stations de télévision a montré des centaines de personnes se réfugiant dans un hall O’Hare. Quelque 166 vols ont été annulés et près de 500 ont été retardés, selon le service de suivi des vols FlightAware.

Le National Weather Service a émis deux avertissements de tornade pour certaines parties de la ville mercredi soir. Les sirènes de tornade ont retenti au moins deux fois à travers Chicago, avertissant les gens de se mettre à l’abri et sonnant dans les bâtiments de la ville.

Lynn Becker, une résidente de longue date de Chicago, a posté vidéo sur Twitter avec les sirènes retentissant à travers l’horizon emblématique de la ville.

« Je suis dans un immeuble de 60 étages, donc mes options sont quelque peu limitées », a-t-il déclaré. « Nous devons, je suppose, aller au cœur du bâtiment. »

Becker a déclaré que la nouvelle de la tempête avait été diffusée dans les médias locaux.

« Il y a une certaine panique lorsque vous regardez un écran de télévision et que tout est en rouge … mais l’espoir est que les dégâts soient minimes », a-t-il déclaré.

Le service météorologique a cité un responsable des urgences non identifié qui aurait déclaré qu’un toit avait été soufflé dans la communauté de Huntley dans le comté de McHenry et un observateur météorologique qualifié disant que des arbres avaient été déracinés et des toits soufflés dans le comté de Cook, où se trouve Chicago.

Plus tôt mercredi, le centre de prévision des tempêtes du service météorologique avait déclaré qu’il y avait un risque accru de phénomènes météorologiques violents, y compris des tornades dans le nord de l’Illinois, y compris Chicago.

De nombreuses tornades ont frappé la région métropolitaine de Chicago, et plusieurs ont frappé dans les limites de la ville de Chicago, selon le service météorologique. Entre 1855 et 2008, le service météorologique a enregistré 92 tornades importantes dans la région métropolitaine de Chicago. Le plus meurtrier s’est formé à Palos Hills dans le comté de Cook le 21 avril 1967. Le twister a parcouru 16 miles (26 kilomètres) à travers Oak Lawn et le côté sud de Chicago, tuant 33 personnes, en blessant 500 et causant plus de 50 millions de dollars de dégâts, selon au service météo.

The Associated Press