Tornades et tempêtes possibles à Kansas City, dans les plaines

Du temps violent est probable dans les plaines centrales mercredi après-midi et soir.

Cela pourrait inclure quelques tornades, y compris une éventuelle tornade forte (EF2 ou intensité supérieure).

Les rafales de vent dévastatrices et les grosses grêles constituent également des menaces.

Un robuste front froid automnal déferle sur les plaines, le Midwest et le sud, avec de violents orages produisant quelques tornades, des rafales de vent dévastatrices et de grosses grêles.

Voici certaines choses que vous devriez savoir Mercredi:

Ce que nous suivons actuellement : Les orages violents sont de plus en plus nombreux dans les Plaines. Toutes les veilles d’orages violents ou de tornades sont indiquées par les polygones ombrés ci-dessous. Tous les avertissements sont indiqués par les polygones délimités.

Rapports de tempête : Une rafale de vent de 90 mph a été enregistrée à Falls City, Nebraska, mercredi après-midi. À six miles au nord-est de Falls City, le mur d’une maison a été détruit et un bus a été déplacé par les vents intenses, selon le National Weather Service. Des dépendances ont été endommagées et des arbres abattus près de Vermillion, au Kansas. Une rafale de 77 mph a été enregistrée près de Seneca, au Kansas.

(Les veilles et les avertissements sont émis par la NOAA.)

Zone de menace et dangers : s’étendant de la Corn Belt aux plaines du sud. Des tornades, des vents dévastateurs et de la grêle sont tous possibles.

Zone la plus préoccupante : les emplacements ombrés en rouge ci-dessous dans l’est du Kansas et les États voisins, y compris les régions métropolitaines de Kansas City et de Wichita.

Une forte menace de tornade (EF2 ou intensité supérieure) est possible dans l’est du Kansas, l’extrême nord-ouest du Missouri et le nord-est de l’Oklahoma.

Des rafales de vent destructrices sont probables lors de certains orages, en particulier dans l’est du Kansas, le nord-ouest du Missouri et le nord-est de l’Oklahoma.

Calendrier : Du milieu de l’après-midi dans certaines parties du Nebraska et du centre du Kansas jusqu’à tard le soir dans le Missouri et l’Arkansas. Quelques tempêtes faiblissantes pourraient persister pendant la nuit sur les franges est et sud de la zone orange sur la carte ci-dessous.

Prévisions météorologiques extrêmes de mercredi à mercredi soir (La probabilité d’orages violents est ombrée sur la carte ci-dessus, selon le Storm Prediction Center de la NOAA. Notez que toutes les catégories ne s’appliquent pas au risque de temps violent un jour particulier.)

Voici certaines choses que vous devriez savoir Jeudi:

Le risque de temps violent diminue à mesure que le front froid se déplace vers l’est, mais quelques fortes tempêtes pourraient encore se développer de la vallée de l’Ohio au Grand Sud.

Ces tempêtes seront principalement capables de fortes rafales de vent, mais une tornade isolée ne peut être exclue dans la basse vallée du Mississippi.

À certains endroits, un ou deux grondements de tonnerre pourraient menacer les projets Trick-or-Treat.

Pour vos prévisions complètes d’Halloween, cliquez ici.

Prévisions d’orages violents pour jeudi (La probabilité d’orages violents est ombrée sur la carte ci-dessus, selon le Storm Prediction Center de la NOAA. Notez que toutes les catégories ne s’appliquent pas au risque de temps violent un jour particulier.)

Les températures chuteront également de 15 à 25 degrés derrière le front froid, ce qui ramènera les températures diurnes des records vers la moyenne de la fin octobre.

(PLUS : Des tornades et des épidémies peuvent survenir en automne et en hiver)

Jonathan Belles est graphiste, météorologue et rédacteur pour Weather.com depuis 8 ans et participe également à la production de vidéos pour The Weather Channel en espagnol. Son climat préféré est le climat tropical, mais il aime également couvrir les événements météorologiques à fort impact, les actualités et les tempêtes hivernales. Il est deux fois diplômé de la Florida State University et fier d’être diplômé du St. Petersburg College.