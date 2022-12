Tornades dans l’Oklahoma, au Texas, alors qu’une énorme tempête souffle

DALLAS –

Une énorme tempête qui a soufflé à travers le pays a engendré des tornades qui ont détruit des maisons et blessé une poignée de personnes dans certaines parties de l’Oklahoma et du Texas, y compris la région de Dallas-Fort Worth, alors qu’une grande partie du centre des États-Unis, des Rocheuses au Midwest, s’est préparée mardi pour conditions de type blizzard.

Une zone s’étendant du Montana à l’ouest du Nebraska et au Colorado faisait l’objet d’avertissements de blizzard, et le Service météorologique national a déclaré que jusqu’à 61 centimètres de neige étaient possibles dans certaines régions de l’ouest du Dakota du Sud et du nord-ouest du Nebraska. De la glace et du grésil étaient attendus dans l’est des Grandes Plaines.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que le système de tempête entrave le haut Midwest avec de la glace, de la pluie et de la neige pendant des jours, ainsi qu’à se déplacer dans le nord-est et le centre des Appalaches. Les résidents de la Virginie-Occidentale au Vermont ont été invités à faire attention à un éventuel mélange important de neige, de glace et de grésil, et le National Weather Service a émis une veille de tempête hivernale du mercredi soir au vendredi après-midi, selon le moment de la tempête.

La menace de temps violent se poursuit également mercredi pour la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et le Florida Panhandle, selon le Storm Prediction Center de Norman, Okla.

Dans le sud, une ligne d’orages a provoqué des tornades, des vents destructeurs, de la grêle et de fortes pluies dans le nord du Texas et l’Oklahoma au petit matin, a déclaré le météorologue du National Weather Service Tom Bradshaw. Les autorités ont signalé mardi des dizaines de maisons et d’entreprises endommagées et plusieurs personnes blessées dans les banlieues et les comtés s’étendant au nord de la région de Dallas-Fort Worth.

Le service météorologique a examiné une douzaine de zones différentes à travers le nord du Texas pour déterminer si les dégâts de mardi ont été causés par des vents violents ou des tornades.

Un avertissement de tornade a incité l’aéroport international de Dallas-Fort Worth à émettre un ordre “abri sur place” mardi matin, demandant aux passagers de s’éloigner des fenêtres, a annoncé l’aéroport via Twitter.

Plus de 1 000 vols à destination et en provenance des aéroports de la région ont été retardés et plus de 100 ont été annulés, selon le service de suivi FlightAware.

Dans la banlieue de Fort Worth, une vingtaine de maisons et d’entreprises locales ont été endommagées, selon le service de police de North Richland Hills.

À Grapevine, à proximité, la porte-parole de la police, Amanda McNew, a signalé cinq blessés confirmés.

“L’essentiel est que nous ayons tout le monde dans un endroit sûr”, a déclaré McNew juste après midi. “Nous commençons le processus de traversée de la ville en examinant les dommages aux biens, aux entreprises, aux maisons, puis aux routes.”

Une possible tornade a soufflé le toit du centre de services de la ville – une installation municipale – et a laissé des morceaux du toit suspendus aux lignes électriques, a déclaré Trent Kelley, directeur adjoint de Grapevine Parks and Recreation. Mardi était aussi le jour des ordures, alors la tempête a ramassé et éparpillé des ordures partout, a-t-il dit.

Des photos envoyées par la ville montraient des lignes électriques tombées dans des rues détrempées, ainsi que des arbres renversés, des bâtiments endommagés et une semi-remorque qui semblait avoir été jetée dans un parking.

Pendant ce temps, une tornade a endommagé la ville de Wayne dans l’Oklahoma peu après 5 heures du matin mardi. Il y a eu des dégâts considérables, mais aucun mort ni blessé, a déclaré le capitaine du shérif du comté de McClain, Bryan Murrell.

“Nous avons plusieurs structures familiales avec des dégâts importants … des granges, des lignes électriques en panne”, a déclaré Murrell. La ville est à environ 45 miles (72 kilomètres) au sud d’Oklahoma City.

Le météorologue du National Weather Service, Doug Speheger, a déclaré que la vitesse du vent atteignait 111-135 mph (179-211 km / h) et que la tornade était classée EF-2. Il est probablement resté au sol pendant environ deux à quatre minutes, selon les services météorologiques.

Dans certaines parties de l’Iowa, du Minnesota et du Dakota du Sud, le National Weather Service a averti que jusqu’à environ un demi-pouce (2,5 centimètres) de glace pourrait se former et que des vents pourraient souffler jusqu’à 45 mph (72 km/h). Des pannes de courant, des arbres endommagés, des chutes de branches et des conditions de déplacement dangereuses menaçaient la région.

Tout l’ouest du Nebraska était sous un avertissement de blizzard de mardi à jeudi, et le National Weather Service a déclaré que jusqu’à 20 pouces (51 centimètres) de neige étaient attendus dans le nord-ouest. Des vents de plus de 50 mph (80 km / h) rendront parfois impossible de voir à l’extérieur, ont déclaré des responsables.

Le ministère des Transports du Nebraska a fermé des tronçons de l’Interstate 80 et de l’Interstate 76 car la neige abondante et les vents violents rendaient les déplacements dangereux. La patrouille d’État du Nebraska, qui a été appelée pour faire face à plusieurs accidents et à des semi-remorques en portefeuille pendant la nuit, a exhorté les gens à rester en dehors des routes.

“Il n’y a pratiquement personne qui voyage en ce moment”, a déclaré Justin McCallum, responsable du relais routier Flying J à Ogallala, Nebraska.

Au Colorado, toutes les routes ont été fermées dans le quadrant nord-est de l’État. Les intempéries dans la région de l’élevage pourraient également menacer le bétail. Les vents extrêmes peuvent pousser le bétail à travers les clôtures alors qu’ils suivent la direction du coup de vent, a déclaré Jim Santomaso, un représentant du nord-est de la Colorado Cattlemen’s Association.

“Si cela continue”, a déclaré Santomaso, “le bétail pourrait dériver sur des kilomètres”.

Dans l’ouest du Dakota du Sud, un tronçon de 260 milles (418 kilomètres) de l’Interstate 90 a été fermé mardi matin en raison de “pluie verglaçante, de fortes chutes de neige et de vents violents”, a déclaré le ministère des Transports de l’État. L’Interstate 29 devrait également fermer et les autoroutes secondaires deviendront probablement “impraticables”, a indiqué le département.

Xcel Energy, l’un des plus grands fournisseurs d’électricité de la région, avait renforcé ses effectifs en prévision des pannes de courant.

Un avertissement de blizzard a été émis sur la côte nord du Minnesota, car certaines régions s’attendent à jusqu’à 24 pouces (61 centimètres) de neige et des rafales de vent jusqu’à 40 mph (64 km/h). Et dans le sud de l’État, des vents soufflant jusqu’à 80 km/h avaient réduit la visibilité.

La météorologue du Service météorologique national, Melissa Dye, dans les villes jumelles, a déclaré qu’il s’agissait d’un “événement de longue durée” avec de la neige, de la glace et de la pluie jusqu’à vendredi soir. Le Minnesota s’attendait à une accalmie mercredi, suivie d’une deuxième ronde de neige.

Les chaussées mouillées sont tout aussi dangereuses lorsque les températures oscillent autour du point de congélation, a déclaré Dye.

Le même système météorologique a déversé de la neige abondante dans la Sierra Nevada et l’ouest des États-Unis ces derniers jours.

——



Bosquets signalés à Sioux Falls, Dakota du Sud. les rédacteurs d’Associated Press Ken Miller à Oklahoma City; Jill Bleed à Little Rock, Arkansas ; Sam Metz à Salt Lake City ; Trisha Ahmed à Minneapolis; Jesse Bedayn à Denver; et Margery Beck à Omaha, Nebraska ont contribué à ce rapport.