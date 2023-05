Tories pour Notley, piliers pour Smith et les questions qui décident de l’élection en Alberta

C’est une élection qui s’annonce historiquement serrée, dans une province qui n’a jamais vraiment eu de résultat serré.

Non seulement l’Alberta est la seule au Canada en n’ayant jamais eu de gouvernement minoritaire — nous n’élisons que des majorités — la deuxième place de cette province a jamais venir à moins de 15 sièges de gagner.

Jason Kenney de l’UCP a remporté la dernière fois avec une marge de 44 sièges, et Rachel Notley du NPD avant cela a remporté 33 sièges de plus que son opposition Wildrose; en 2012, Danielle Smith a terminé 44 sièges derrière la première ministre conservatrice Alison Redford.

L’écart de 19 sièges entre Ralph Klein et son adversaire libéral en 1993 est le résultat le plus proche de toute élection depuis la dernière guerre mondiale.

« Étroit » n’a tout simplement pas été dans notre arsenal d’adjectifs, dans ce pays de grands espaces politiques ouverts.

Mais en 2023, tant de signes pointent vers plus de mordeur d’ongles : les sondages, les projections de sièges et un million d’emojis « haussés d’épaules » dans les échanges de texte entre politiciens.

La ferraille d’ici à la nuit des élections se résumera à l’équivalent électoral d’un combat au corps à corps. Persuasion, activation des électeurs, motivation et démotivation. La chance aussi.

Ce n’est que lorsque le vote sera terminé le 29 mai que nous connaîtrons les réponses à ces questions essentielles :

Les progressistes-conservateurs se tournent publiquement vers le NPD — mais combien d’entre eux?

Le parti de Rachel Notley a salué une série d’anciens progressistes-conservateurs soutenant le NPD, de certains poids lourds de l’époque de Peter Lougheed (l’ancien procureur général Jim Foster, l’assistant et député Lee Richardson, le député devenu sénateur Ron Ghitter) aux lieutenants d’Alison Redford ( ex-ministres Thomas Lukaszuk et Doug Griffiths).

Aucun, à l’exception peut-être de l’ancien vice-premier ministre Lukaszuk, n’est un nom familier qui attire l’attention des électeurs typiques. Aucun d’entre eux n’a non plus été associé au Parti conservateur uni qui a subsumé les anciens PC, après s’être éloigné à mesure que la coalition se déplaçait vers la droite.

Mais ces anciens politiciens représentent exactement le genre d’Albertains dont le NPD a besoin pour se précipiter à ses côtés – modérés, centristes et désillusionnés par la marque conservatrice actuelle.

Dans les circonscriptions ciblées de Calgary, le NPD s’est fortement penché sur l’argument « prêtez-nous votre vote » avec une lettre signée par Notley : « Si vous avez habituellement voté conservateur au moment des élections, je tiens à dire ceci : cette fois — dans cette élection — faisons équipe. »

Y a-t-il plus de supporters timides de Notley ou de fans timides de Smith ?

De nombreux anciens conservateurs hésiteront probablement à soutenir publiquement Notley, de peur de s’exclure de leur cercle social ou de se mettre en disgrâce auprès du gouvernement en place. Mais dans l’intimité des urnes, ils choisiront l’orange.

Il peut toujours y avoir un préjudice à la réputation de soutenir ouvertement le NPD si vous travaillez dans le pétrole et le gaz ou si vous vivez au cœur du pays.

La semaine dernière, j’ai traversé Cardiff, un petit hameau au nord d’Edmonton, dans la compétition Morinville-St. Albert à cheval. J’ai vu sept signes UCP contre quatre signes NPD, presque comparables au ratio de votes que chaque parti a reçus en 2019 – mais c’est peut-être une étape courageuse d’annoncer votre soutien NPD dans cette communauté rurale, et de vouloir plus discrètement que Smith perde sans le montrer sur leur cour avant.

La chef de l’UCP de l’Alberta, Danielle Smith, s’éloigne alors qu’un journaliste lui pose une question lors d’une conférence de presse lors de l’élection provinciale à Calgary le mercredi 24 mai 2023. (Todd Korol/La Presse canadienne)

La timidité coupera dans l’autre sens dans certains contextes.

Les sondages indiquent que les titulaires de diplômes universitaires soutiennent massivement le NPD, il y a donc de fortes chances que les médecins, les enseignants et les autres professionnels soient plus discrets s’ils sont conservateurs.

Cela peut être particulièrement le cas compte tenu de toutes les controverses entourant Smith – il se peut que les membres de la société polie ne veuillent pas être démasqués en tant qu’électeurs de Smith.

Qui conduit à…

Quelle part du passé de Smith (et du passé très récent) les électeurs se soucieront-ils ?

Danielle Smith a précédemment qualifié le fait d’être pro-vaccination de tremplin vers la tyrannie nazie . Elle a appelé payer de sa poche pour les visites médicales un noble objectif politique. Elle a également appelé son ministre de la Justice il y a quelques mois, dans l’espoir qu’il puisse faire face aux accusations criminelles d’un prédicateur – un violation de la loi sur les conflits d’intérêts et « menace à la démocratie », selon le rapport du commissaire à l’éthique.

Tous les candidats ont des bagages ; peu ont le carrousel à bagages complet que Smith fait. Ajoutez à cela certaines controverses sur les candidats, notamment la nouvelle venue de Lacombe-Ponoka, Jennifer Johnson. remarques sur les étudiants trans et il est normal que les Albertains se demandent : si le « Lac de feu » La controverse a coulé Smith et le parti Wildrose en 2012, pourquoi semble-t-elle survivre à ces problèmes en 2023 ?

La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, plaisante avec les médias avant de voter dans un bureau de vote par anticipation pour les prochaines élections provinciales à Calgary le mardi 23 mai 2023. (Todd Korol/La Presse canadienne)

La différence ne réside pas seulement dans le fait que cette fois, Smith a largué la candidate avec des propos épouvantables (bien qu’elle puisse la laisser de retour au caucus assez tôt). Les progressistes diront qu’à l’ère post-Trump, les gens sont plus indulgents envers les problèmes passés d’un candidat s’il porte la bonne couleur de parti.

Ce n’est peut-être pas ça non plus. Considérez qu’en 2012, les électeurs ont fui l’incertitude de Smith et sont retournés dans l’étreinte familière des PC. Cette élection, le NPD essaie de se présenter comme le choix refuge, ce qui est beaucoup à attendre des néo-démocrates de l’Alberta.

Jusqu’à quel point les Albertains blâment-ils Notley pour l’économie difficile qu’elle a supervisée en tant que premier ministre?

Les conservateurs unis ont sans cesse dépeint leurs concurrents comme des tueurs d’emplois et des marchands de dettes. Le NPD réfutera tout aussi sans cesse que les prix mondiaux du pétrole ont été les naufrageurs au cours des quatre années où Notley a été premier ministre – 16,3 milliards de dollars de revenus provinciaux tirés des ressources au cours de cette période, comparativement à 45,9 milliards de dollars estimés entre le dernier exercice et celui-ci, alors que Smith glissait dans le bureau du premier ministre.

Cependant, Notley a donné à ses détracteurs de nouvelles munitions la semaine dernière et un rappel de la raison pour laquelle elle n’était pas considérée comme forte sur l’économie ou le développement des affaires : promettant de augmenter les impôts sur les sociétés de trois points de pourcentage. Même si cela maintiendrait l’Alberta aux taux d’imposition les plus bas du Canada, l’UCP fouette l’expression « augmentation d’impôt de 38 % » et ils ont mathématiquement raison.

Smith a promis cette semaine un projet de loi 1 qui se double d’une publicité anti-NPD. Cela empêcherait le NPD ou tout futur gouvernement d’augmenter les taux des particuliers ou des entreprises sans référendum, alors qu’elle serait libre de réduire les taux par de simples décisions législatives.

Notley se présente sur la confiance et le leadership à Edmonton et à Calgary, mais dans les petites collectivités, les candidats du NPD sont beaucoup moins susceptibles d’utiliser son nom. Les souvenirs de son poste de Premier ministre sont amers – même si on se souvient d’elle plus affectueusement que Kenney – et Notley semble avoir eu du mal à changer cette perception cette année.

Quel sera le taux de participation et qui ne vote pas ?

La dernière élection a été un sommet de plusieurs décennies en termes d’engagement électoral, lorsque 67,5% des Albertains éligibles ont voté, la plupart d’entre eux désireux de voter UCP et de devenir les néo-démocrates de Notley. C’est 10 points de plus que l’élection du NPD en 2015.

Ensuite, il y a le creux record de 2008, lorsque le tiède enthousiasme pour le premier ministre Ed Stelmach et ses adversaires de longue date a fait chuter le taux de participation à 40,5 %.

Un partisan du Parti conservateur uni attend Danielle Smith lors d’un rassemblement le 29 avril à Calgary. Le NPD cible les Albertains qui ont voté conservateur auparavant, mais qui sont maintenant réticents. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Alors que les enjeux sont élevés et que les différences potentielles entre les choix sont claires, les deux parties s’enlisent dans leurs impressions négatives. « La moitié des gens détestent Smith. L’autre moitié déteste Notley », a déclaré un politicien. « L’élection se résume à » votez pour moi, je ne suis pas l’UCP « contre » votez pour moi, je ne suis pas le NPD « . »

Si les options sont telles, en particulier pour les anciens électeurs conservateurs inquiets à propos de Smith, rester à la maison devient une option viable. Et même si les deux partis essaient de motiver les gens à voter, il existe également des tactiques de « répression » pour rendre les électeurs potentiels du parti rival si désabusés qu’ils ne votent pas.

Traditionnellement, une participation plus élevée signifie un changement de gouvernement. Cette fois, jetez la sagesse conventionnelle de côté.

Quel parti a la meilleure machine à voter ?

Les conservateurs et l’UCP de Kenney ont su récolter des récoltes exceptionnelles de votes. Mais très peu de personnalités de ces grandes organisations de la machine bleue ont soutenu Smith. Les deux directeurs opérationnels de l’UCP en 2023, le directeur de campagne Steve Outhouse et le directeur de la préparation électorale Pierçon Knezic, sont des importations ontariennes sans expérience dans la direction de campagnes provinciales, bien qu’ils soient respectés dans les cercles conservateurs.

Le directeur de campagne du NPD, Nathan Rotman, est également venu de l’Ontario, mais il a des côtelettes locales et nationales qui manquent à ses rivaux, ayant dirigé le bureau du premier ministre pour Notley et en tant que directeur national du NPD fédéral. Sandra Houston, une vétéran du NPD de l’Alberta depuis près de deux décennies, est la directrice sur le terrain.

Sous le haut de ces organigrammes de partis, le sprint final pour obtenir le vote se résume à l’organisation des données, au micro-ciblage efficace et à la puissance de son armée de volontaires. Cela pourrait se résumer à un toss-up.

À combien de sièges l’UCP peut-elle se permettre de dire adieu ?

Il y a une raison probable pour laquelle Mitchel Gray, chef de cabinet adjoint de Smith, gère la campagne locale à Strathcona–Sherwood Park, un siège de la région d’Edmonton que l’UCP a remporté par 20 points de pourcentage aux dernières élections, plutôt que Sherwood Park voisin, remporté par cinq pour cent. cent.

Le NPD peut renverser Sherwood Park et plus d’une douzaine autour de l’Alberta, et rester coincé dans l’opposition. Mais si l’UCP tombe dans la circonscription plus rurale de Strathcona, Smith deviendra probablement un ancien premier ministre.

Il semble presque inévitable que l’UCP abandonne ses 64 sièges actuels. Les hauts conservateurs unis se préparent à perdre les sièges de personnalités comme Kaycee Madu (Edmonton-Sud-Ouest), Jason Copping (Calgary-Varsity) et quelques-uns des ministres de Smith à Calgary et à Lethbridge.

Mais ils se battront plus durement pour certains sièges dans ce qui équivaut à un pare-feu bleu dans la banlieue de Calgary et le ring autour d’Edmonton. Pour défendre des ministres comme Demitrios Nicolaides (Calgary–Bow) et Tyler Shandro (Calgary–Acadia), l’UCP a bombardé les boîtes aux lettres des résidents avec de la littérature de campagne mettant en scène les candidats locaux et balayant le NPD, tandis que l’opposition s’efforce de produire des bouleversements.

Les partisans regardent la chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, lancer sa campagne à Calgary le 1er mai. Les sondages suggèrent qu’elle devra faire face à une ascension difficile pour revenir pour son deuxième mandat de quatre ans en tant que première ministre. (Colette Derworiz/La Presse canadienne)

Pour que Notley revienne en tant que premier ministre, les néo-démocrates doivent remporter au moins 20 sièges qui sont allés à l’UCP la dernière fois. La 20e perte la plus proche pour le NPD dans cette course était de 6 186 voix ou 23,6 points de pourcentage.

C’est une ascension difficile pour le NPD, mais presque personne ne dit que c’est impossible. Seuls les acteurs les plus arrogants et les plus confiants de la politique albertaine croiront avoir toutes les réponses à ces questions.

Un pari probablement plus sûr est que ce sera une élection plus serrée que toutes celles que nous avons jamais vues.