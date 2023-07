Tori Spelling snobe Dean McDermott au milieu des rumeurs de divorce: « Les temps les plus sombres »

Tori Spelling regarde du bon côté malgré sa séparation supposée de son mari de longue date Dean McDermott.

La star de « 90210 » s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une liste de « choses qui me rendent heureuse », avec son McDermott visiblement absent.

L’actrice de 50 ans a commencé sa story Instagram avec un selfie d’elle et de son enfant, suivi d’une photo de son chat nommé « Nellie Baby ».

TORI SPELLING, DEAN MCDERMOTT ALLANT « DES VOIES SÉPARÉES » APRÈS 17 ANS DE MARIAGE, 5 ENFANTS: RAPPORT

Spelling a ensuite posté une photo d’elle et de sa célèbre amie Jennie Garth, avec la légende « Ma meilleure amie » et l’emoji jumeau.

Tout au long du diaporama, elle a partagé quelques photos d’elle et des cinq enfants de McDermott ensemble, y compris une photo de deux de ses filles avec un texte qui disait : « mes filles magnifiques, fortes et gentilles ».

TORI SPELLING DIT QU’ELLE ET SA FAMILLE ONT BESOIN DE SCANNAGES DU CERVEAU À CAUSE D’UN EMPOISONNEMENT À LA MOISISSURE

La star de « Sauvé par le gong » a également publié quelques clichés de sa famille et de sa famille élargie, ainsi que d’autres photos d’amis.

Une autre photo montre son fils à la plage avec un arc-en-ciel sur son corps avec une légende qui disait : « sachant que les arcs-en-ciel peuvent se produire même pendant les périodes les plus sombres ».

Clairement absent de sa liste de choses qui la rendent heureuse était son mari de 17 ans.

McDerrmott, 56 ans, a annoncé le mois dernier que lui et Spelling étaient sur le point de divorcer.

TORI SPELLING AFFIRME QUE « L’INFECTION À LA MOISISSURE » DE LA MAISON LOCÉE A « TUÉ LENTEMENT » SA FAMILLE DEPUIS DES ANNÉES

« C’est avec une grande tristesse et le cœur très très lourd qu’après 18 ans passés ensemble et 5 enfants incroyables, @torispelling et moi avons décidé de nous séparer et de commencer notre propre voyage », a écrit McDermott dans un depuis- poste Instagram supprimé, selon le New York Post.

Il a ajouté : « Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents aimants et à guider et aimer nos enfants à travers cette période difficile. Nous vous demandons à tous de respecter notre vie privée alors que nous prenons ce temps pour entourer notre famille d’amour et nous frayer un chemin à travers cela. Merci à tous pour votre soutien et votre gentillesse. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le couple s’est marié en 2006 et a cinq enfants ensemble : Liam, 16 ans, Finn, 10 ans, Beau, 6 ans, Stella, 15 ans et Hattie, 11 ans.

L’orthographe n’a pas encore fait de commentaires publics sur la séparation.