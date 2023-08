Tori Spelling révèle qu’elle a été hospitalisée pendant 4 jours, dit qu’elle est « si fière de mes enfants forts et courageux »

Tori Spelling est hospitalisée depuis quatre jours, comme l’a révélé dimanche ses réseaux sociaux.

L’ancienne de « Beverly Hills 90210 » a partagé une photo de son avant-bras avec une intraveineuse à la main et un bracelet d’hôpital sur son repos, en écrivant : « 4e jour ici et mes enfants me manquent tellement… »

L’orthographe n’a pas précisé pourquoi elle était à l’hôpital ni quand elle s’attendait à être libérée, mais le bracelet de l’hôpital sur son bras a confirmé qu’elle avait été admise depuis jeudi.

Elle a continué à féliciter ses cinq enfants pour avoir été « courageux » pendant son séjour.

« Reconnaissant et si fier de mes enfants forts, courageux, résilients et gentils avec le noyau dur qui restent positifs quoi qu’il arrive », a écrit Spelling.

TORI SPELLING DIT QU’ELLE ET SA FAMILLE ONT BESOIN DE SCANNAGES DU CERVEAU À CAUSE D’UN EMPOISONNEMENT À LA MOISISSURE

Les représentants de Spelling n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital sur la situation de Spelling.

Jusqu’à présent, l’année a été bouleversée pour l’actrice.

Plus tôt ce mois-ci, elle a partagé sur ses réseaux sociaux des photos de sa famille vivant ensemble dans un camping-car.

« Tant qu’on est ensemble… #été2023 #heuresdelafamille #souvenirsinestimables #surlaroute #retouràl’école », a écrit Spelling dans sa légende Instagram.

MANDY MOORE, LEA MICHELE ET TORI SPELLING’S FAMILY HEALTH SCARES SERVENT D’AVERTISSEMENT AUX PARENTS

L’orthographe n’a pas précisé pourquoi elle vivait dans le camping-car avec ses enfants, Liam, 16 ans, Finn, 10 ans, Beau, 6 ans, Stella, 15 ans et Hattie, 11 ans, qu’elle partage avec l’ex-mari potentiel Dean McDermott.

En juin, McDermott a annoncé que lui et Spelling étaient sur le point de divorcer dans une publication Instagram désormais supprimée. L’orthographe n’a pas encore parlé publiquement de la séparation.

Des problèmes de santé ont également tourmenté la famille.

En mai, la femme de 50 ans a affirmé que la maison qu’elle louait souffrait d’une grave « infection à la moisissure » qui la rendait malade, elle et ses enfants, depuis quelques années.

Elle a ensuite demandé conseil à ses partisans pour contacter un avocat spécialisé dans les moisissures et a déclaré qu’elle quitterait bientôt la maison.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.