Tori Spelling rend hommage à Luke Perry pour son anniversaire avec une photo rare – Hollywood Life

Crédit d’image : Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

Tori Orthographe50 ans, a honoré le regretté Luc Perry via son histoire Instagram le 11 octobre à l’occasion de ce qui aurait été son 57e anniversaire. Le Beverly Hills, 90210 alun a partagé une adorable photo de retour d’elle et de son défunt copain dansant et a ajouté une légende attachante au message. « Il pouvait y avoir un million de personnes dans la salle, mais il vous donnait toujours l’impression que vous étiez le seul », a-t-elle écrit. « Les humains bons et gentils sont une race rare. Je n’en connais pas beaucoup malheureusement. Il en était un.

Elle a complété la légende en souhaitant un joyeux anniversaire à Luke. « Joyeux anniversaire. Tu me manques toujours », a écrit Tori. Sur sa photo de retour, elle portait une mini robe de cocktail blanche. La starlette a dansé aux côtés de Luke, qui avait l’air pimpant dans une veste bleue, un t-shirt blanc et un jean. Peu de temps après que la photo ait été repartagée sur les réseaux sociaux, certains de leurs fans ont réagi aux commentaires. « Oh wow, Beverly Hills, c’était il y a longtemps », un admirateur tweetétandis qu’un autre a répondu, « Joyeux 57, Luke ! Au paradis de la télévision, ils vous organisent probablement la meilleure fête d’anniversaire « 90210 » de tous les temps. Bravo aux souvenirs !

Le message d’anniversaire arrive un peu plus de quatre ans après la mort de Luke. Il est décédé le 4 mars 2019 des suites d’un accident vasculaire cérébral, comme le rapporte PERSONNES. Les deux hommes ont joué côte à côte dans la série de 1990 à 2000. Parmi leurs autres co-stars célèbres figurent Shannen Doherty, Jennie Garth, Jason Priestley, et d’autres. Au moment de son décès, Tori a publié une déclaration à PERSONNES à propos de son amitié étroite avec Luke.

«Je suis complètement sous le choc et le cœur brisé», avait-elle déclaré à l’époque. «Je suis triste pour ses enfants qu’il adorait au-delà des mots. Il était si fier de Jack et Sophie.» Luke était le fier père d’un fils et d’une fille qu’il avait précédemment accueillis avec son ex-femme, Rachel Sharp. Tori a poursuivi en expliquant que Luke n’était pas seulement un ami, mais aussi un membre de sa famille. « Luke était l’un des êtres humains les plus gentils et les plus humbles que j’ai jamais connu », a-t-elle poursuivi. «Je suis reconnaissant pour les années d’amitié que nous avons eues. Il était vraiment une famille pour moi, un protecteur et un frère. Je suis vraiment désolé pour la perte que tout le monde vit.

Plusieurs fans de Luke se sont également rendus sur les réseaux sociaux à l’occasion de son 57e anniversaire pour lui rendre hommage. « Aujourd’hui, nous prenons un moment pour nous souvenir de la vie et de l’œuvre de Luke Perry (1966-2019) », a déclaré un fan. tweetétandis qu’un autre ajoutée, «En souvenir de Luke Perry le jour de son anniversaire. Perry était une star de la télévision dans les années 90. Malheureusement, il est décédé en 2019. Sa dernière prestation a eu lieu Quentin Tarantino« Il était une fois… à Hollywood. »