Tori Spelling partage une mise à jour sur l’état de sa fille Stella après deux hospitalisations: “Pas génial”

Tori Spelling en dit plus sur le diagnostic de migraine hémiplégique de sa fille Stella.

Spelling a d’abord partagé une mise à jour sur la santé de sa fille de 14 ans sur son histoire Instagram, partageant qu’elle était rentrée de l’hôpital. Elle a également partagé ce avec quoi elle a été diagnostiquée.

“Aux urgences, on lui a diagnostiqué une migraine hémiplégique. C’est une maladie qui affecte un côté du corps”, a expliqué Spelling.

“Les signes d’une crise de migraine hémiplégique sont similaires à ce qui se présenterait lors d’un accident vasculaire cérébral, qui comprend généralement des maux de tête soudains et sévères d’un côté du cerveau, une faiblesse et un engourdissement sur la moitié du corps”, The “Beverly Hills, 90210” alun a continué.

L’orthographe a également fait une interview sur “Jeff Lewis Live” de SiriusXM qui a été publié le 19 janvier, où elle a expliqué plus en détail l’état de sa fille. Lorsqu’on lui a d’abord demandé comment sa fille allait pendant l’entretien, Spelling a répondu que Stella n’était “pas géniale”.

“Elle est allée aux urgences maintenant deux fois”, a déclaré Spelling. “Tout le monde sait qu’elle y est allée une fois la semaine dernière, puis vous savez qu’elle y est allée il y a quelques jours et qu’on lui a diagnostiqué une migraine hémiplégique.”

L’orthographe a décrit davantage ce que sa fille a vécu à cause de la maladie, ce dont elle ne savait rien avant le diagnostic de sa fille.

“Un côté de vous s’engourdit”, a-t-elle dit. “Cela imite presque ce que serait un accident vasculaire cérébral”, a expliqué Spelling.

“Son bras gauche s’est complètement engourdi, elle ne pouvait pas le soulever. Puis la moitié de sa gorge, puis sa bouche, alors on aurait dit qu’elle avait eu un accident vasculaire cérébral”, a-t-elle poursuivi.

Quant à la façon dont Stella va maintenant, elle éprouve toujours certains symptômes de la maladie héréditaire et se remet lentement.

“Elle est toujours étourdie”, a-t-elle partagé. “Elle a la nausée. La migraine a éclaté. Ils l’ont éclatée à chaque fois qu’elle est allée aux urgences. Elle va voir un neurologue à l’hôpital pour enfants de LA.”

Spelling partage Stella avec son mari Dean McDermott. Le couple a quatre autres enfants, Liam, Hattie, Finn et Beau.