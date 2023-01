Tori Spelling “ne pouvait pas arrêter” de regarder son amie Denise Richards sur OnlyFans, a dépensé 400 $ en 2 jours

Tori Spelling a admis vendredi avoir rejoint OnlyFans sous un faux nom et dépensé 400 $ en deux jours sur le compte de Denise Richards.

“J’étais juste un peu fasciné par tout le truc OnlyFans et – je ne vais pas mentir – j’étais comme, ‘Laissez-moi vérifier. Qu’est-ce que cela implique?'”, a déclaré la star de “90210” à Jeff Lewis sur émission de radio, expliquant qu’elle est amie avec la star de “Le monde ne suffit pas” “depuis des années”.

Elle a expliqué qu’elle était allée sur OnlyFans “et bien sûr, cela montre quelque chose comme si vous ne vous abonnez pas, vous ne pouvez pas l’obtenir. Alors, bien sûr, je me suis abonnée sous un faux nom.”

Elle a poursuivi : “C’est captivant parce qu’ils se disent : « Hé, on pourrait te montrer ça sous la douche. » Et je voulais juste voir, c’est mon amie et je me dis : ‘Hé, jusqu’où va-t-elle ?'”

Elle a dit qu’elle avait entendu dire que si vous donniez un pourboire aux créateurs de contenu, ils vous répondraient plus rapidement : “Alors, je me disais : ‘Hé, j’adore ce que je vois, j’aimerais en voir plus.’ J’ai fini par dépenser 400 $ en deux jours. Je n’ai pas pu m’arrêter.

Elle a dit qu’elle n’arrêtait pas de donner des pourboires à Richards mais qu’elle ne voulait pas qu’elle sache qui elle était dans ses DM.

“Mon Dieu, elle est superbe”, a-t-elle ajouté, admettant que les 400 $ dépensés sur le site étaient pour Richards.

Richards a déclaré qu’elle avait rejoint la plateforme l’été dernier pour soutenir sa fille Sami Sheen, 18 ans, après avoir commencé à créer du contenu sur le site.

L’ex de Richards, Charlie Sheen, avait critiqué le choix de sa fille.

“Elle a 18 ans maintenant et vit avec sa mère”, a déclaré Sheen au New York Post l’été dernier. “Cela ne s’est pas produit sous mon toit. Je ne tolère pas cela, mais comme je ne peux pas l’empêcher, je l’ai exhortée à rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité.”

“Beaucoup de commentaires négatifs sur mes réseaux sociaux la semaine dernière”, a déclaré Richards sur son Instagram l’été dernier après que sa fille a annoncé qu’elle rejoignait la plateforme. “Je dois dire que j’aimerais avoir la confiance que ma fille de 18 ans a. Et je ne peux pas non plus porter de jugement sur ses choix. J’ai fait Wild Things & Playboy, franchement, son père ne devrait pas l’être non plus.”

Une semaine plus tard, elle a annoncé qu’elle rejoindrait également la plate-forme.

“J’avais entendu parler d’OnlyFans mais je n’étais pas au courant de ce qu’était OnlyFans et une fois que j’ai commencé à en savoir plus, je pense vraiment que les créateurs du site ont vraiment pris le meilleur de chaque plate-forme de médias sociaux et l’ont mis sur un seul site “, a-t-elle déclaré à KTLA-TV l’été dernier.

Sami a dit qu’elle était “heureuse” pour sa mère et que la mère et la fille ont convenu que c’était une décision commerciale intelligente, car les créateurs de contenu sont propriétaires de leur production.

Sami a ajouté dans une interview avec TMZ, que “Tout le monde pense que c’est juste pour des trucs très torrides, mais vous pouvez vraiment poster ce que vous voulez là-bas.”

Son père a ensuite fait marche arrière. “Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami ait un front parental uni sur lequel s’appuyer, alors qu’elle se lance dans cette nouvelle aventure. À partir de maintenant, elle l’aura en abondance”, a-t-il déclaré dans un communiqué obtenu par Fox News Digital. .