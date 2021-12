Tori Spelling jumelles avec sa fille Stella, 13 ans, sur de rares photos alors que la crise du mariage de la star avec Dean McDermott se poursuit

TORI Spelling s’est jumelée avec sa fille Stella, 13 ans, sur de rares photos alors que la crise du mariage de la star avec son mari Dean McDermott se poursuit.

Il était difficile de distinguer les deux blondes dans leurs sweat-shirts assortis sur la photo mère-fille.

Orthographe Tori/Instagram

Tori Spelling était jumelée avec sa fille Stella dans son dernier post[/caption] Orthographe Tori/Instagram

Les fans ont commenté à quel point les deux se ressemblaient lorsqu’ils ont annoncé le produit de beauté[/caption]

Tori, 48 ans, a posté la douce photo d’elle et Stella se tenant la main sur Instagram.

Ils portaient tous les deux des sweats à capuche en tricot de couleur neutre et des jeans légèrement délavés.

Tori et Stella faisaient la publicité d’une ligne de maquillage pour adolescents appelée Petite ‘n Pretty.

Les deux ont montré leurs différents produits, que Tori a promis aux fans sont parfaits pour stocker des bas de Noël.

Tori a sous-titré le message : « Cadeaux de dernière minute ? »

Les fans ne pouvaient pas croire à quel point Stella ressemblait à sa mère et ont exprimé leurs opinions dans les commentaires.





L’un d’eux a écrit : « Omg, elle est adorable », tandis qu’un deuxième a commenté : « Tellement jolie, tout comme sa maman ! »

L’ÉPELLER

Tori a déclaré qu’elle s’inscrirait à une autre émission de téléréalité huit ans après avoir joué dans True Tori.

Elle a admis être à la télé-réalité la « rapprochant » des fans et a déclaré que cela lui permettait d’être « authentique » à l’écran.

S’adressant à Us Weekly, elle a déclaré: « J’aime pouvoir être moi-même et être authentique. je me sens comme [being on reality TV] me rapproche des gens et du public. Alors j’aime m’amuser avec [it].

« Je crois vraiment en la saison 1 de True Tori, j’avais l’impression que c’était un message important.

« C’était ma façon d’obtenir mon récit [out] parce que tout le monde racontait mon histoire. C’était un bon message. J’ai l’impression que les gens du monde entier vivent ce genre de choses.

La star de 90210 a joué dans des émissions de téléréalité, Tori & Dean: Inn Love, diffusée de 2007 à 2013 sur Oxygen, puis True Tori en 2014 sur Lifetime.

Le mois dernier, il a été rapporté que le mariage de Tori et Dean « était terminé depuis longtemps » et que l’actrice « prévoyait de demander le divorce bientôt ».

Peu de temps après que Tori ait fait allusion à sa séparation d’avec Dean, 55 ans, en prenant une carte de vacances en famille sans lui, une source proche de Beverly Hills, 90210 alun a dit à E! News que leur mariage était terminé.

L’initié a déclaré: « Le mariage est terminé et depuis très longtemps maintenant. Tori a rencontré ses avocats et prévoit de déposer un dossier très prochainement. Elle essaie de tout régler et de s’assurer qu’elle va bien financièrement d’abord.

«C’est pour le mieux et ça a été long à venir. Ils essaient de s’en sortir depuis des années pour le bien des enfants, mais ils ne s’entendent vraiment pas.

« Ils dorment dans des pièces différentes depuis des mois et ne se considèrent pas comme ‘mariés’ depuis un moment maintenant », a ajouté la source. « Tori est prête pour un nouveau départ mais essaie d’être stratégique à ce sujet. »

‘PAS DANS UN BON ENDROIT’

En novembre, une source a déclaré à PEOPLE que Tori et Dean n’étaient « pas au bon endroit et avaient évalué leur relation ».

L’initié a poursuivi: « Il fait très froid entre eux depuis longtemps. Ils sont déjà passés par l’essoreuse, mais ils s’en sont toujours sortis.

Dean a admis avoir trompé Tori en 2014, tandis que le couple parlait ouvertement de l’infidélité de Dean dans leur émission de télé-réalité True Tori.

L’acteur canadien s’est ensuite inscrit en cure de désintoxication à la suite du scandale.

La source a déclaré au point de vente : « Tori a toujours de gros problèmes de confiance. Une partie de leur relation n’a jamais été complètement réparée après qu’il ait été infidèle.

« Ils ont vécu des vies séparées. Ils auront toujours des repas de famille et des sorties occasionnelles, mais c’est pour les enfants.

DRAME DE CARTES DE VACANCES

Après des mois de spéculation partagée, Tori a ajouté aux rumeurs lorsqu’elle a révélé la carte de vacances de la famille sans Dean le mois dernier.

En un instant, la star de Beverly Hills, 90210 a posé avec leurs cinq enfants – Liam, Stella, Hattie, Finn et Beau – alors qu’elle tenait un coq.

La carte disait : « Joyeuses fêtes. Avec amour, de notre ferme à votre maison! xoxo, Tori & Famille.

En plus de ne pas être photographié, Dean n’était pas non plus mentionné dans la carte.

Tori a remercié l’entreprise » d’avoir une fois de plus donné vie à notre famille heureuse « , qualifiant la carte de » carte de vœux préférée à ce jour « .

SOUS LE COUTEAU

Tori a révélé qu’elle recevait des implants mammaires « plus gros » que sa taille D actuelle.

Lors de son apparition dans l’épisode de jeudi de Jeff Lewis Live de SiriusXM, Tori a révélé qu’elle devait passer sous le couteau le 27 février.

La star de Beverly Hills, 90210 a partagé ses implants actuels : « Ils ne savent pas ce qu’il y a là-dedans jusqu’à ce qu’ils y entrent, en gros. Alors [the surgeon] va les retirer, les nettoyer et mettre de nouveaux implants.

Elle a expliqué plus en détail le choix de la taille de ses nouveaux implants, expliquant : « Je n’arrivais pas à me décider – il me montrait deux types différents et il m’a dit : « Voulez-vous un profil plus élevé ou un profil modéré ? »

« Je ne savais pas [what] Soit [was.

“But he said you need some side boob because right now you’re just all projecting out front.”

Tori noted that getting the surgery will give her the opportunity to switch up her wardrobe, sharing: “I want to be able to dress sexy but I want to be able to dress conservative and not be all boobs.”

She added: “The sizing I’m getting is a little bit bigger but it won’t look it. So they’ll actually look smaller but filled out more.

“I need a lift, that’s what he said. They pick them up and measure where it should be and he’s, like, ‘They’re falling here, they should be here.’”

Instagram / Dean McDermott

The post comes as Tori in on the brink of divorce with her husband Dean[/caption] Orthographe Instagram/Tori

Tori a snobé Dean de la carte de vœux de la famille[/caption] Instagram

Tori a révélé qu’elle avait des implants mammaires « plus gros »[/caption]