Tori Spelling, Jennie Garth et Lindsay Price ont une réunion ‘90210’ – Hollywood Life

Crédit d’image : Ron Tom/TM/© Fox Network/avec la permission d’Everett Collection

Tori Orthographe, Jennie Garth, et Lindsay Price-Stone a emmené tout le monde dans le passé pour faire vibrer les fans pour leur événement du Nouvel An. “C’est un [Beverly Hills] 90210 réunion », Tori, 49 ans, a sous-titré la bobine Instagram d’elle aux côtés de Jennie, 50 ans, et Lindsay, 46 ans. Ensemble, les trois 90210 aluns ont recréé une scène de “Let’s Eat Cake” de 1999, lorsque Janet de Lindsay a dit à Donna (Tori) et Kelly (Jennie) qu’elle était enceinte de Steve (Ian Ziering) bébé.

Cette reconstitution n’était pas seulement pour donner 90210 fans une raison de vivre. C’était une façon pour Tori de promouvoir le prochain épisode de Dans l’esprit avec Lindsay & Curtis, où Tori et Jennie s’assoient avec leur ex pour célébrer le Nouvel An. « Branchez-vous sur @hsn+ ce vendredi à minuit pour sonner le Nouvel An avec nous. #hsn+ » Tori a légendé le message du 6 décembre.

“Ceci est incroyable. Je suis tellement heureuse de ne pas vous dire que je suis enceinte dans la version actuelle comme Janet l’était sur cette photo », a commenté Lindsay. “Wow, ça m’a rendu tellement heureuse de vous voir toutes ensemble”, a ajouté un fan. “C’est tout!” dit un autre.

Dans l’esprit avec Lindsay & Curtis présente Lindsay et son mari, le chef Pierre Curtis, comme “le duo de dîner ultime”, selon le site Web de l’émission. « Ils connaissent les hors-d’œuvre qui s’envoleront, les accords mets-vins les plus chauds et l’environnement qui rassemble une fête. Maintenant, ils VOUS invitent à entrer dans l’esprit avec Lindsay & Curtis – et c’est une liste d’invités étoilée ! Rejoignez Curtis, Lindsay et une foule de leurs célèbres amis célèbres pour une fête de vacances pleine de réjouissances et de conversations intimes autour de traditions séculaires et d’héritages uniques. Créez des souvenirs (et de la nourriture !) – et peut-être même obtenez des conseils sur la façon d’organiser vos propres fêtes de fin d’année ! »

Plus tôt dans l’année, Jennie a parlé avec HollywoodLa Vie de revisiter certains des anciens 90210 épisodes, en particulier comment il est difficile de regarder ceux mettant en vedette le triangle amoureux entre son personnage, Kelly, Brenda (joué par Shannen Doherty), et Dylan (joué par le regretté Luc Perry). “C’est difficile pour moi de regarder parce que je n’aime pas la position dans laquelle Kelly s’est retrouvée, et je n’aime pas le regarder”, a-t-elle déclaré sur le HollywoodLa Vie Podcast. “Je n’aime pas la façon dont Dylan traite Brenda et Kelly, comme si j’y étais investi aussi.”