Tori Spelling hospitalisée en raison d’une infestation de moisissures : rapport – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Tori Orthographe peut attribuer sa récente hospitalisation à la moisissure qui a infesté sa maison il y a quelques mois. « Des sources multiples » ont déclaré Hebdomadaire américain le 23 août, l’actrice de 50 ans a dû se rendre à l’hôpital, probablement à cause du « problème de moisissure » qui a forcé Tori et ses cinq enfants à quitter la maison de location à Los Angeles qu’elle partageait avec son ex-mari. Doyen McDermott, 56 ans. « Tori est frustrée de devoir encore tomber malade », a déclaré l’une des sources. « Elle pensait déménager [of the house] serait la solution, mais ces problèmes persistent évidemment beaucoup plus longtemps.

Une deuxième source a noté que Tori « a été en enfer et en est revenu ces derniers mois ». Elle a dû faire face à des problèmes de santé, à des difficultés financières et à sa séparation d’avec son mari et le père de ses enfants après 17 ans de mariage. « Elle tourne à vide depuis si longtemps », a déclaré l’initié. Ils ont également dit Hebdomadaire américain que Tori n’a pas encore compris son avenir. « Il y a tellement de choses en suspens, y compris l’endroit où elle va vivre et comment les choses vont se passer avec Dean », a expliqué la source. « Mais Tori est une combattante et elle jure de s’en sortir et d’en sortir plus forte. »

Le Beverly Hills, 90210 La star a révélé qu’elle était à l’hôpital via une histoire Instagram le 20 août. Elle a montré son bracelet d’hôpital daté du 17/08/2023 et a dit qu’elle manquait à ses « enfants ». Liam16, Stella15, Hattie11, Finlandais10, et beau, 6. Tori a été vue quittant l’hôpital après un séjour de quatre jours. Elle est sortie du bâtiment en fauteuil roulant et un ami l’a aidée à monter dans la voiture pour rentrer chez elle. Tori n’a toujours pas révélé la raison exacte pour laquelle elle a été hospitalisée, bien que le problème de moisissure semble en être la cause.

Tori et ses enfants vivent dans un camping-car depuis qu’ils ont quitté la maison de location de Los Angeles qui est devenue infestée de moisissure. Avant cela, il avait été rapporté que la célèbre blonde et ses enfants séjournaient dans un motel à 100 dollars la nuit à la mi-juillet. Tori a révélé en mai que des problèmes de moisissure rendaient ses enfants malades et qu’ils devaient donc quitter la résidence. À l’heure actuelle, Tori vit séparé de Dean qui a annoncé la séparation du couple sur Instagram le 16 juin. La déclaration de Dean, qu’il a supprimée le lendemain, disait : « C’est avec une grande tristesse et le cœur très très lourd qu’après 18 ans ensemble et 5 enfants extraordinaires, que @torispelling et moi avons décidé de nous séparer et de commencer notre propre voyage.

Tori n’a pas encore directement abordé sa séparation d’avec Dean. Le couple de longue date a été au centre de rumeurs de séparation ces dernières années, mais ils semblaient essayer d’arranger les choses pour le bien de leurs cinq enfants. Après que Dean ait publié son annonce de séparation désormais supprimée, Tori est sortie vêtue d’un t-shirt « Boys Lie ».