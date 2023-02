Tori Spelling et Dean McDermott s’embrassent au dîner de la Saint-Valentin : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





C’est la soirée romantique de papa et maman ! Tori Orthographe49 ans, et son mari depuis 17 ans, Dean McDermott55 ans, ont été aperçus en train de s’embrasser dans leur voiture après avoir profité d’un dîner romantique avant la Saint-Valentin à Los Angeles lundi soir 13 février sur des photos obtenues par le Courrier quotidien que l’on peut voir ici. Avant de partir, on les a vus se mettre à l’aise à table sur un patio extérieur privé. Le dîner a eu lieu à Noi Due Trattoria dans le quartier d’Agoura Hills à Los Angeles.

Bien qu’ils aient connu une période difficile au cours des dernières années et qu’on ait même dit qu’ils divorçaient, Tori et Dean avaient l’air toujours aussi amoureux lorsqu’ils ont dîné au restaurant italien et siroté ce qui semblait être du vin. Ils avaient le sourire aux lèvres tout au long de leur dîner et ont ri ensemble à de nombreuses reprises, comme on le voit sur les photos. À un moment donné, ils se sont levés de leur table et Dean a embrassé Tori par derrière. Elle avait l’air complètement éprise alors que son mari enroulait ses mains autour de sa petite taille.

Le couple apparemment heureux s’est déguisé pour leur rendez-vous de la Saint-Valentin, avec le Beverly Hills, 90210 alun rouge chaud dans une mini robe rouge métallique. La robe à manches longues comportait des fronces décentrées et montrait ses longues jambes. Elle a encore allongé ses jambes avec une paire de talons noirs à plateforme et bouclé ses cheveux blonds emblématiques. Dean, pour cette partie, portait un jean avec une chemise boutonnée blanche rentrée. Il portait une cravate marron à motifs et une veste en cuir marron pour compléter son look.

La soirée romantique est venue alors que Tori et le Canada haché l’hôte continue de travailler sur leur mariage. “Dean a tellement travaillé sur lui-même dans l’espoir de sauver son mariage et ses efforts ne passent pas inaperçus”, a déclaré une source proche de l’acteur et animateur. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juillet 2022. “Tori est l’amour de sa vie, et il sait où il a échoué dans leur mariage.”

“Au cours des deux dernières années, Dean a vraiment intensifié son jeu lorsqu’il s’agit de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille”, ont-ils ajouté. « Son film avec Sarah Hyland, Mon faux petit ami, est sorti le mois dernier, dont il est très fier. Il travaille également sur un autre film intitulé Nyctophobie’ en ce moment, et après cela, il a déjà signé pour un autre film, mettant en vedette Eric Robert appelé Un chaos parfait. Non seulement le nouveau travail de Dean a rapporté de l’argent à sa famille, mais le temps passé à part pendant le tournage au Canada a été très, très bon pour lui et Tori. Cela a donné à Dean le temps de réfléchir à ce qu’il devait faire pour sauver sa famille.

Le couple a une famille animée de cinq enfants : Liam,15, Stella,14, Hattie11, Finlandais10 et 5 ans beau. HollywoodLa Vie précédemment rapporté que leurs enfants étaient la seule raison pour laquelle ils voulaient sauver leur relation. “Tori et doyen travaillent pour le bien de leurs enfants », a déclaré une personne proche du couple HL en janvier 2022. “Pendant les vacances, ils ont tous les deux réalisé qu’ils avaient trop à perdre en divorçant et que leur vie ensemble était bien meilleure qu’ils ne le seraient séparément. Ils se demandaient si leur amour était assez fort pour surmonter leurs différences.

