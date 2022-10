Tori Spelling et Dean McDermott emmènent les enfants aux nuits d’horreur d’Halloween – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Universal Studios

Tori Orthographe et Dean McDermott ont célébré Halloween ensemble aux Universal Studios de Los Angeles, après avoir été au centre des spéculations sur le divorce pendant des mois. Le couple de longue date a visité Halloween Horror Nights avec leurs deux enfants aînés, Liam15, et Stella14 ans, le 27 octobre. Ils ont tous pris une photo de groupe avec des amis lors de l’exposition effrayante.

Tori, 49 ans, était vêtue d’une veste en molleton rouge, d’un haut court noir et d’un pantalon en cuir noir. La bombe blonde a également porté une paire de baskets Converse et un rouge à lèvres rouge vif. Dean, 55 ans, portait une veste sweat rayée sur un t-shirt blanc et un jean. Les trois autres enfants de Tori et Dean Hattie11, Finlandais10, et beau5 ans, n’étaient pas aux Halloween Horror Nights.

Tori a documenté une partie de la sortie effrayante dans une publication Instagram qui comprenait l’instantané du groupe. La Beverly Hills, 90210 alum a pris des vidéos des moments effrayants de Halloween Horror Nights. Tori a qualifié la sortie d ‘”affaire de famille” dans sa légende, ajoutant: “Merci @unistudios pour la meilleure nuit. Partager cette expérience et cette tradition d’Halloween avec mes enfants plus âgés était tellement amusant.

C’était un bon signe de voir Tori et Dean ensemble à Universal Studios puisque le couple essaie apparemment de sauver leur mariage après des années de turbulences. Les fans ont remis en question l’état actuel de leur relation lorsque Tori a publié une photo de famille du champ de citrouilles avec quatre de ses enfants le 24 octobre, la veille du jour où Dean a partagé une image avec son ex-femme et son père à son premier enfant, Marie Jo Eustache. Dean était également absent des photos de Noël de la famille en 2021, alors que lui et Tori auraient eu des problèmes conjugaux majeurs. Tori a révélé qu’elle et Dean n’avaient pas dormi dans le même lit l’année dernière et qu’elle a également été vue sans son alliance.

Cependant, en janvier, un initié révélé à HollywoodLife EXCLUSIVEMENT que Tori et Dean – qui se sont mariés en mai 2006 – « arrangent les choses pour le bien de leurs enfants. La source a également déclaré que Tori et Dean “ont réalisé qu’ils avaient trop à perdre en divorçant et que leur vie ensemble était bien meilleure qu’ils ne le seraient séparément”.