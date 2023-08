Tori Spelling emmène ses 5 enfants à la plage alors qu’ils vivent dans un camping-car – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Tori Orthographe et ses enfants se sont amusés au soleil alors qu’ils allaient à la plage le mardi 8 août. L’actrice, 50 ans, a été vue se dirigeant vers la plage, non loin de l’endroit où leur camping-car était garé lors de leurs récentes vacances en famille, dans le nouveau photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. La maman et ses cinq enfants semblaient prêts à s’amuser en allant à la plage.

Tori a bercé une paire de shorts courts en jean et un haut court sans bretelles noir, parfait pour une journée de détente au soleil. Elle avait également une paire de lunettes de soleil à monture blanche et on pouvait la voir portant un grand sac de plage avec elle. Alors qu’elle s’y rendait, on pouvait la voir portant une paire de chaussures noires, mais elle est allée pieds nus une fois arrivée à la plage. Ses enfants Liam16, Stella15, Hattie11, Finlandais10, et beau, 6 ans, on pouvait la voir la suivre à la plage et profiter de l’eau avec leur mère. Elle a été vue pataugeant dans l’océan et soulevant Beau sur certaines des photos.

Les photos de la journée à la plage sont arrivées peu de temps après qu’il a été révélé que Tori avait emmené ses cinq enfants en vacances au parc de camping-cars du comté de Ventura pour une escapade économique. Alors que La maison du oui La star n’a pas partagé de photos de ses vacances sur les réseaux sociaux, a révélé une source proche d’elle à Nous hebdomadaire que le voyage en VR est un voyage rentable. « Tori essaie de passer des vacances d’été avec ses enfants avec un budget qui lui convient », ont-ils déclaré. « Tori sait qu’elle va attirer l’attention avec ses vacances glamour déclassées, mais c’est aussi tout ce qu’elle peut se permettre pour le moment. »

Les vacances en camping-car de Tori surviennent environ deux mois après son mari depuis 17 ans Dean McDermott ont annoncé qu’ils se sépareraient dans une déclaration sur Instagram. L’acteur, 56 ans, a fait l’annonce le 17 juin, mais un jour plus tard, il a supprimé le message. Un mois après l’annonce, un paparazzo a demandé au Beverly Hills, 90210 star à propos de l’annonce de Dean, et elle a semblé confirmer la scission. « J’ai toujours l’air mieux toute seule », a-t-elle déclaré dans une vidéo, partagée par Page 6.

Plus à propos Tori Orthographe

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les 3 enfants de Ciara et Russell Wilson ensemble, dont Little One On The Way

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.