Tori Spelling dit que sa fille Stella, 14 ans, est de retour de l’hôpital après avoir souffert d’une “migraine hémiplégique”

Tori Spelling a fait le point sur la santé de sa fille de 14 ans, Stella, vendredi, après avoir publié une photo de l’adolescente à l’hôpital plus tôt cette semaine.

L’actrice de 49 ans a révélé sur sa story Instagram que Stella était de retour de l’hôpital après avoir souffert d’une “migraine hémiplégique”.

“Je voulais remercier tout le monde pour tous les bons voeux pour Stella”, a écrit l’ancienne de “Beverly Hills, 90210” sur l’image de Stella dans laquelle on la voit allongée sur un canapé à côté de son chien avec un bracelet d’hôpital au poignet.

L’orthographe a poursuivi: “Elle est à la maison et se sent beaucoup mieux.”

TORI SPELLING DIT 'HITS JUST KEEP VENING' ALORS QU'ELLE RÉVÈLE LA FILLE DE 14 ANS STELLA EST À L'HÔPITAL

La star de “Scary Movie 2” a poursuivi en expliquant que sa fille avait reçu un diagnostic de migraine hémiplégique, un type rare et grave de migraine, selon MedLine.

Elle a écrit : « Aux urgences, on lui a diagnostiqué une migraine hémiplégique. C’est une affection qui affecte un côté du corps. Les signes d’une crise de migraine hémiplégique sont similaires à ce qui se présenterait lors d’un accident vasculaire cérébral, qui comprend généralement des maux de tête soudains et sévères. d’un côté du cerveau, faiblesse et engourdissement d’une moitié du corps.”

“Cela peut être terrifiant si vous ne savez pas ce qui se passe ou à propos de ce type de migraine. En tant que migraineux toute ma vie, je n’en avais aucune idée. Je suis reconnaissant à tout le monde aux urgences. Ils étaient incroyables et ont pris grand soin d’eux d’elle.”

Spelling partage Stella, sa fille Hattie, 11 ans, et ses fils Liam, 15 ans, Beau, 5 ans et Finn, 10 ans, avec son mari Dean McDermott, 55 ans.

Mercredi soir, l’auteur de “Stori Telling” a partagé une photo sur son histoire Instagram de Stella dans un lit d’hôpital. Elle a été photographiée portant une blouse d’hôpital et un masque et était reliée à divers fils.

L’orthographe a sous-titré la photo, “Les hits continuent d’arriver”, faisant référence au flux continu de problèmes de santé auxquels sa famille a été confrontée au cours des derniers mois.

En décembre 2022, Spelling a déclaré à ses abonnés Instagram que Beau venait de se remettre d’une maladie qui l’avait empêché d’aller à l’école pendant trois semaines pour retomber malade.

“De fortes fièvres, [vomiting], et tellement étouffant. Parents, trouvez-vous que cela est également vrai ?”, a-t-elle écrit dans la légende. “Que nos enfants tombent à nouveau malades dès qu’ils retournent à l’école ? C’est comme le jour de la marmotte…”

L’orthographe elle-même a été hospitalisée il n’y a pas si longtemps lorsqu’elle a commencé à avoir des problèmes de santé pendant les vacances. Elle a partagé une photo d’elle sur son histoire Instagram en réponse aux trolls qui l’accusaient de simuler ses symptômes après avoir révélé qu’elle souffrait de vertiges et avait du mal à respirer, selon Us Weekly.

Pendant son séjour à l’hôpital, Spelling a expliqué que les médecins avaient effectué une myriade de tests pour déterminer ce qui n’allait pas chez elle.

« Me voici dans [the] à l’hôpital depuis tard hier soir. A vous tous qui m’avez allumé au gaz quand on vous a dit que je [was] trop malade pour travailler, eh bien me voilà”, a-t-elle partagé par le point de vente. “Et la prochaine fois [you] prendre quelqu’un au pied de la lettre et montrer de la gentillesse au lieu de douter, rappelez-vous, pour des gens comme moi, NE PAS travailler est un cauchemar. Je suis un arnaqueur et un bourreau de travail. Je choisis toujours le travail.”

McDermott et Spelling se sont rencontrés en 2005 et ont commencé une liaison alors qu’ils étaient tous deux mariés à d’autres personnes. Après avoir quitté leurs conjoints respectifs, les deux se sont mariés en 2006 et ont eu leur premier enfant un an plus tard. Les premiers jours de leur relation ont été documentés dans leur émission de télé-réalité Oxygen “Tori & Dean: Home Sweet Hollywood”.

Leur mariage n’a pas toujours été le plus fluide, avec des rumeurs partagées qui ont fait surface pour la première fois quatre ans après leur mariage lorsque des images d’eux se battant ont été diffusées dans le cadre de la cinquième saison de leur émission. Alors que ces rumeurs ont été annulées, quelques années plus tard, McDermott a admis avoir triché sur l’orthographe en 2013.

La lutte de Spelling pour se réconcilier avec son mari a été documentée dans la prochaine série télé-réalité du couple, “Vrai Tori.”

“Il ne sera jamais heureux juste avec moi”, a déclaré Spelling dans l’un des épisodes.

Le couple a traversé cette période difficile dans leur mariage, célébrant leur 14e anniversaire de mariage en mai 2020. En 2019, McDermott a parlé de sa liaison, racontant Nous hebdomadaire, “Je pensais que Tori allait juste courir vers les collines, et je pouvais tout à fait comprendre pourquoi, mais elle était comme, ‘Je ne peux pas éteindre l’amour pour toi. Je t’aime. Tu me blesses. Je suis en colère, mais je t’aime. Je ne peux pas éteindre ça.'”

