Tori Spelling dit que sa fille Stella, 13 ans, a subi des « attaques de panique » en raison de l’intimidation mais est maintenant « féroce » dans ses débuts de mannequin

La fille adolescente de TORI Spelling, Stella, s’est remise des intimidateurs du collège alors qu’elle lance sa carrière dans le mannequinat.

La star de Beverly Hills 90210 a été confrontée à des spéculations sur le divorce car elle n’a pas été vue avec son mari Dean McDermott en « mois ».

5 La fille de Tori, Stella, a lancé sa carrière de mannequin Crédit: Instagram/Tori Spelling

5 Elle a fait face à des intimidateurs scolaires dans le passé Crédit : Getty

Tori, 48 ans, a pris à Instagram de partager un doux message de motivation en l’honneur de sa fille Stella, 13 ans.

L’enfant avait l’air adorable lorsqu’elle a posé pour la marque pour jeunes Petite N Pretty dans un pull rose et une jupe de tennis blanche.

L’adolescente a fait la promotion de la nouvelle ligne de maquillage de l’entreprise en posant et en souriant aux côtés d’autres modèles d’enfants professionnels.

Tori a également partagé quelques photos des coulisses alors que sa fille se faisait coiffer et maquiller pour les débuts spéciaux.

LA RAINURE DE STELLA

« Comment Stella a retrouvé son rythme… merci à @petitenjoli, a-t-elle commencé sa légende.

« Son premier shooting de mannequin en tant qu’adolescente. Stella est une humaine incroyable. Cœur d’or et mène toujours avec gentillesse », s’est exclamée l’actrice.

« Elle est innovante et créative et pleine de feu🔥. C’est pourquoi, en tant que maman, c’était si douloureux de voir le feu d’une jeune femme s’estomper à cause de l’intimidation.

« Son harcèlement a commencé en 5e année à Encino. Malheureusement, le garçon qui l’a harcelé ainsi que d’autres filles et garçons n’a pas été arrêté. Ses parents faisaient partie du conseil d’administration. Ils ont donné beaucoup de dollars à l’école », a révélé la mère de cinq enfants.

« Malheureusement, $ l’a emporté sur la prise en charge émotionnelle des enfants. Je sais que j’ai déjà parlé d’intimidation. Mais, pire que cela, c’est l’intimidation à laquelle elle a été confrontée de la part de son propre directeur », a poursuivi Tori.

La blonde a ensuite expliqué comment l’intimidation de Stella avait entraîné des « problèmes de santé » car elle souffrait de « maux de tête, de maux d’estomac, d’attaques de panique et son asthme a augmenté ».

« Les émotions peuvent être assez puissantes et se manifester par des maux physiques. Elle a raté beaucoup d’école à cause de cela », a-t-elle expliqué.

Tori a ajouté que « la motivation et la passion » de sa fille pour « la pâtisserie, la cuisine et l’artisanat » étaient un facteur énorme pour se remettre de son traumatisme d’intimidation.

PETIT PRINCIPAL

Stella a postulé pour faire partie du Master Chef de Gorgon Ramsey, mais a ensuite fait face à plus d’intimidation de la part de son « principal » d’école.

La directrice a dit à Tori que sa fille ne pouvait participer à l’émission que si sa « famille quittait cette école l’année prochaine » malgré le fait que tous ses « enfants étaient tous là depuis la maternelle ».

« J’ai accepté en larmes pour que Stella puisse faire Master Chef. Eh bien, Stella A GAGNÉ !! Je n’avais jamais vu sa confiance comme je l’ai fait ce jour-là! Son 🔥était de retour », se régalait-elle.

« Mais, merci à @petitenjoli Stella a eu son moment « d’école » puissant et épanouissant ! Sa confiance s’envole maintenant!

« Votre feu est de retour @stella_mcdermott08 Vous êtes une femme féroce. Tellement fière de U Buggy! », a-t-elle conclu.

TROUBLE AU PARADIS

Le post de maman fière de Tori est venu au milieu de fortes spéculations selon lesquelles elle et son mari Dean, 54 ans, sont en route pour le divorce.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité que le couple « combattez sans arrêt pour l’argent et dormez dans des chambres séparées. »

Une source a révélé que l’acteur qui travaillait au Canada depuis des mois « n’était pas seulement heureux de partir, il était prêt à en finir avec son mariage à son retour ».

Le père de cinq enfants a été accueilli avec « des factures qui s’étaient accumulées. Et beaucoup de ces factures sont en partie parce qu’ils ont tellement d’animaux de compagnie. »

Les animaux ont causé « un énorme gâchis. C’est juste une autre chose pour laquelle ils se battent », a déclaré l’initié.

« Ils ne partagent pas une chambre. Ils sont en quelque sorte coincés. Il ne peut pas se permettre financièrement de vraiment déménager en ce moment. »

5 Stella mannequin pour une marque de maquillage Crédit: Instagram/Tori Spelling

5 Elle a posé pour la nouvelle collection Crédit: Instagram/Tori Spelling