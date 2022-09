Tori Spelling, Dean McDermott et Candy Spelling se tiennent la main lors d’une sortie à la plage alors que le couple est “coparental”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tori Spelling a révélé sa routine de “coparentalité” avec Dean McDermott alors que des photos de la famille passaient du temps avec la mère de la star de “Beverly Hills, 90210”, Candy Spelling.

Candy, Tori et Dean, ainsi que le fils de 5 ans du couple, ont passé du temps à la plage lundi à Malibu. La sortie de lundi marquerait la première fois que les deux femmes seraient photographiées ensemble en cinq ans.

La brouille de Tori et Candy a apparemment commencé après la mort d’Aaron Spelling, le mari de Candy et le père de Tori. En 2009, Candy a blâmé Tori pour la mort d’Aaron dans une interview avec Kellogg Krew de 94,7 WMAS-FM.

“Ma fille a un jour décidé qu’elle ne parlait pas à mon mari, à moi et à mon fils, et c’est comme ça que ça a continué pendant les, oh mon Dieu, quatre ou cinq ans”, a déclaré Candy. “Et c’était triste. C’est ce qui a tué mon mari, en fait. Il ne voulait tout simplement pas vivre après ça. Il [had] vient de faire tout ce qu’il pouvait faire pour sa fille, et elle ne voulait plus faire partie de lui une fois qu’il ne pouvait plus rien faire pour elle.”

Malgré les allégations, Tori a qualifié son père de « solide » et « humble » dans une précédente interview avec Fox News Digital.

“Je suis né dans une famille hollywoodienne, et je pense que mon père était aussi énorme qu’il l’était en tant que producteur – il était si ancré, si humble et si gentil”, a déclaré Tori à l’époque.

Aaron était derrière des succès classiques tels que “Melrose Place”, “ les anges de Charlie ,” “Mod Squad” et “Dynastie”.

“C’était mon mentor. C’était mon père, mais mon mentor dans la vie et voir comment il traitait les gens et à quel point il aimait ses fans et n’importe qui”, a-t-elle ajouté. “Il n’a jamais changé. Je pense que ce genre de transition m’est revenu. C’est ce que j’ai vu. C’est ce que j’ai appris. Donc je ne change jamais.”

Candy et Tori ont apparemment rafistolé leur relation mère-fille. En 2019, Tori a brièvement parlé de la réconciliation lors d’une apparition sur “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen”.

« Quelle est ta relation actuelle avec ta mère, Candy ? Cohen a demandé.

“C’est bien, vraiment bien en ce moment”, a répondu Tori.

Le drame mère-fille n’est pas la seule chose à laquelle Tori est confrontée. L’actrice “Sauvés par le gong” et McDermott ont lancé des rumeurs de séparation depuis mars 2021 lorsque les acteurs ont été repérés sans leurs alliances.

Environ un mois plus tard, Tori a été aperçue en train de passer un appel téléphonique houleux devant le bureau d’un avocat tout en tenant un bloc-notes sur lequel étaient écrits les mots «actifs», «soutien» et «garde».

Cependant, Tori a récemment parlé des stratégies de “coparentalité” du couple lors d’une interview avec le magazine People.

“La coparentalité, Dean et moi avons définitivement des stratégies parentales différentes. Je suis un peu la mère des sentiments et il est plus procédural”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Il est vraiment doué pour le timing et la planification. Je ne suis pas bon avec ça. Vous avez besoin des deux pour que ça marche. Vous en avez vraiment besoin pour être un humain complet. Vous avez besoin des deux mondes”, a ajouté Tori.

Tori a expliqué son style parental et partagé la routine des enfants après l’école.

“Mes enfants, ils diront probablement:” Oh, maman demande trop de nos sentiments. Ce n’est pas grave”, a-t-elle déclaré à People.

“Je suis constamment en train de vérifier et de dire:” OK, quoi de neuf? Quels sont vos soucis? Parlons-en. Je ne peux pas prédire l’inconnu, mais parlons des scénarios qui pourraient se produire et parlons-en. Et puis quand ils reviennent de l’école, on fait un récapitulatif”, a ajouté Tori.

Tori et Dean sont mariés depuis mai 2006 et partagent cinq enfants : Liam, Stella, Hattie, Finn et Beau.

Le couple a traversé un scandale de tricherie à la fin de 2013 après que McDermott a admis avoir abandonné Tori. Le scandale a conduit à la création des docu-séries à vie de 2014, “True Tori”.