Tori Spelling a affirmé que « l’infection par les moisissures » de sa maison louée avait « tué lentement » sa famille au cours des trois dernières années.

Dans une mise à jour partagée sur les réseaux sociaux, Spelling, 50 ans, a demandé des recommandations pour un « avocat de la moisissure ».

« Est-ce que quelqu’un sait comment trouver un grand avocat MOLD majeur en Californie qui peut aider notre famille? » l’actrice a écrit sur son histoire Instagram, selon le magazine People. « Nos problèmes sont au niveau supérieur avec notre problème de moisissure et la maison qui nous tue lentement depuis 3 ans. »

« Mes enfants et moi sommes tellement malades et ne pouvons pas nous rétablir et notre famille a besoin d’aide. Débordée », a-t-elle poursuivi. « Nous devons commencer par un avocat incroyable qui peut nous guider à travers cela. »

TORI SPELLING PREND LES ENFANTS À DES SOINS URGENTS, DIT QUE LES INSPECTEURS ONT TROUVÉ UNE « MOISISSURE EXTRÊME » DANS UNE MAISON LOUÉE

L’orthographe a précédemment partagé que sa famille avait été dans une « spirale continue de maladie » avant de découvrir que sa maison louée était infestée de « moisissure extrême ». Spelling partage cinq enfants avec son mari Dean McDermott : Liam, 16 ans ; Stella, 14 ans ; Hattie, 11 ans ; Finlandais, 10 ans ; et Beau, 6.

« Nous voici de nouveau aux soins d’urgence », a publié Spelling sur Instagram plus tôt ce mois-ci avec des photos d’elle et de ses enfants dans une salle d’examen. « Nous sommes tous dans cette spirale continue de maladie depuis des mois. Malade. Va mieux. Pour retomber malade. »

L’ancienne star de « Beverly Hills, 90210 » a d’abord pensé que ses enfants tombaient juste malades à l’école et le ramenaient à la maison. Cependant, à un moment donné, ils ont affirmé qu’ils étaient « étourdis même debout » et elle « savait que quelque chose de plus gros se passait ».

« Ils ont découvert des moisissures extrêmes dans notre maison », a expliqué Spelling avant d’ajouter, « Vous continuez à tomber malade, une infection après l’autre. Des infections respiratoires. Des symptômes d’allergie extrême aussi et comme mes pauvres éruptions cutanées finlandaises aussi. »

Elle a dit que Finn avait également eu une fièvre de 103 et une angine streptococcique pendant cette période.

« Nous savons maintenant que lorsque la maison a été étiquetée comme un danger pour la santé et non habitable, cette formulation était un FAIT », a-t-elle ajouté. « Nous l’avons maintenant COMPRIS ! Il est difficile de simplement déraciner une grande famille, surtout au milieu de tout le monde qui se sent si malade et au lit. Mais, nous allons maintenant quitter la maison dès que possible. »

À l’époque, Spelling prévoyait de déménager sa famille dans un espace temporaire jusqu’à ce qu’ils sachent quoi faire ensuite.

« Nous ne sommes que des locataires, il semble donc que le déménagement soit dans notre éminent [sic] futur aussi. Nous sommes reconnaissants d’avoir une assurance locataire », a-t-elle déclaré.

