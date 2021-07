Tori Roloff partage une vidéo de sa fille Lilah, 1 ans, faisant ses premiers pas après avoir snobé l’annonce de la grossesse de sa belle-sœur Audrey

TORI Roloff a partagé une vidéo de sa fille Lilah sur Instagram faisant ses premiers pas après avoir snobé les nouvelles de la grossesse de sa belle-soeur Audrey, poursuivant leur querelle de longue date.

Tori, 30 ans, a posté la vidéo de sa fille d’un an marchant vers la caméra pendant que la fière mère l’encourageait.

La maman de deux enfants a légendé la vidéo : « Ici elle vient du monde !! »

Elle a posté une deuxième vidéo où son fils aîné Jackson est en arrière-plan, regardant sa petite sœur conquérir ses premiers pas.

Les vidéos sont venues après que la belle-soeur de Tori, Audrey Roloff a annoncé qu’elle attendait, dans laquelle le La star de LPBW a complètement ignoré la nouvelle.

Audrey, 29 ans, a partagé un vidéo émotionnelle aux côtés de son mari Jeremy, 31 ans, alors qu’ils jouaient avec leurs enfants dans la cour.

La star de télé-réalité a jeté ses tout-petits en l’air et les a attrapés alors qu’ils tombaient.

Dans une troisième tentative, Jérémy à la place, j’ai attrapé un morceau de papier contenant des photos échographiques du bébé en développement.

La famille s’est ensuite rassemblée derrière une pancarte indiquant: « Tiebreaker coming November. »

Audrey a sous-titré son clip : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 personnes ! Notre petit tie-break arrive en novembre !💓💙 »

Les fans, les amis et la famille se sont tous précipités sur les commentaires pour offrir leurs bons vœux et leur soutien.

L’épouse de frère Jacob, Isabel Roloff, a écrit : « Yaaaaay !!! » alors qu’elle jaillissait de l’heureuse nouvelle.

La matriarche Amy Roloff a ajouté: « Pareil. Tellement excité. Puis-je aimer ça plus que ce qui est possible? J’adore ça ♥️💙🤗🎉. »

D’autres stars de TLC se sont également jointes à la célébration, comme Jill Duggar a écrit: « Félicitations !! » et Jinger et Jeremy Vuolo ont tous deux montré leur soutien en aimant la publication.

Cependant, un partisan spécifique manquait dans la section des commentaires et des goûts, car Tori n’a prêté aucune attention aux nouvelles du bébé de sa belle-sœur.

Bien qu’elle soit allée sur Instagram pour partager certains de ses propres plans du 4 juillet, la star de télé-réalité a complètement ignoré le nouvel ajout à la famille.

Tori et Audrey sont en désaccord depuis des années sur des opinions et des croyances divergentes.

En mai, Tori et Zach ont eu une fête d’anniversaire pour leur fils de quatre ans, Jackson, et ni Audrey ni Jeremy n’étaient présents.

La star de TLC a partagé une série de photos de la journée spéciale, notamment des gâteaux et des biscuits en forme de figurines Toy Story.

« Ces 4 dernières années sont passées trop vite. Voir Jackson grandir chaque année est une bénédiction. Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui sont venus gâter et célébrer notre bébé J! » elle a sous-titré son message.

Cependant, la tante et l’oncle de Jackson étaient introuvables et n’ont fait aucune mention de l’anniversaire du bambin.

L’annonce intervient également après que Tori a fait une fausse couche et a récemment parlé de la perspective d’essayer un troisième bébé.

« Je pense que nous gardons espoir qu’un jour nous aurons un autre bébé », a déclaré Tori. Nous hebdomadaire, avant d’ajouter, « et jusque-là, nous sommes juste un peu heureux où nous sommes. »

Tori et Zach sont déjà parents de Jackson, 3 et Lilah, 1, et le couple a révélé comment ils avaient géré la nouvelle de la fausse couche avec leur fils aîné.

« Nous avons cessé d’en parler, et il n’a pas posé de questions depuis », Zach dis-nous.

« Il est allé chez grand-père. Il a passé beaucoup de temps à la ferme.

Tori a également discuté de la possibilité d’adopter à l’avenir et a déclaré que c’était quelque chose qu’ils envisageraient « certainement ».

« J’ai toujours pensé que les parents qui ont à cœur l’adoption ou le placement en famille d’accueil, je les respecte et les adore », a-t-elle déclaré.

« Je pense que ces parents sont incroyables. Ce n’est pas quelque chose dont nous avons nécessairement parlé, mais ces parents qui font ça, je pense que c’est incroyable. »

Tori a partagé la nouvelle de sa fausse couche dans une publication Instagram le 13 mars d’une couture avec un verset biblique disant : « Car je te tiens par la main. »

Elle a légendé la photo en disant: « Nous étions tellement excités de partager des nouvelles excitantes cette semaine. Nous étions tellement excités quand nous avons découvert que nous attendions le bébé n°3 et nous avions hâte de partager.

« Nous avons fait notre première échographie à 8 semaines et avons découvert que nous avions perdu notre adorable bébé deux semaines plus tôt.

« Honnêtement, je n’ai jamais ressenti de perte comme je l’ai fait à ce moment-là. Je ne me suis jamais senti aussi triste, en colère et effrayé en un seul instant. »