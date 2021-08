Tori Roloff de Little People partage une adorable vidéo de son fils Jackson, 4 ans, lisant à sa sœur Lilah, 1 an, au milieu d’une querelle familiale

PETITS Gens. La star de Big World, Tori Roloff, a partagé deux adorables vidéos sur son fils Jackson, quatre ans, en train de lire à sa petite sœur Lilah, un.

La femme de 30 ans a posté les clips alors qu’elle continue de se quereller avec sa famille.

5 Tori a partagé d’adorables vidéos de Jackson lisant à Lilah Crédit : Tori Roloff/Instagram

5 Elle a partagé les clips sur son histoire Instagram Crédit : Tori Roloff/Instagram

5 Tori a partagé la publication alors qu’elle poursuit sa querelle avec Audrey Crédit : TLC

Tori pris à elle Histoire Instagram mardi pour partager une vidéo de Lilah montrant joyeusement un livre avant que la caméra ne tourne vers Jackson, déclarant que sa sœur regardait un « chien ».

Lilah a alors regardé joyeusement le livre et elle a continué à essayer de comprendre ce qu’il y avait sur la page.

Tori a sous-titré la vidéo : « Quand grand frère t’apprend tout. »

Dans un extrait suivant, Jackson s’est penché plus près de Lilah alors qu’il nommait les éléments qu’elle avait soulignés dans le livre d’images.

Le premier clip comprenait une image d’un visage souriant, tandis que la fière maman a ajouté trois emojis flottants en forme de cœur blanc sur la deuxième diapositive.

Tori partage ses deux enfants avec son mari Zach Roloff, avec qui elle a épousé en 2015.

FEUDING BE-SOEUR

Le Petit peuple, grand monde la star a partagé les adorables clips alors qu’elle continue de se quereller avec sa belle-sœur Audrey, 30.

La paire a été prendre des coups à chaque l’autre via les réseaux sociaux au cours des derniers mois.

Le plus gros camouflet a été lorsque Tori a décidé de ignorer l’annonce de la grossesse d’Audrey.

Audrey attend son troisième enfant avec le frère jumeau de Zach Jérémy, 31.

Les fans ont rapidement remarqué que la star de TLC n’avait pas félicité la future mère de trois enfants, malgré le fait que d’autres membres de la famille l’aient fait.

À la lumière de la querelle familiale, une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Tori et Audrey s’entendaient toujours bien, mais Zach et Jeremy se sont disputés un jour et tout a changé.

« Ça a duré des semaines et les filles ont évidemment pris parti, elles ont toutes arrêté de se parler.

« L’argument concernait le manque de respect. Zach a estimé qu’il n’avait pas assez de soutien de Jeremy, mais il n’était pas d’accord.

« Il a explosé et il y a eu beaucoup de boue, ce qui a obligé les deux couples à garder leurs distances. »

LUTTER POUR L’ENTREPRISE FAMILIALE

Le groupe s’est également disputé au sujet de Roloff Farms à Hillsboro, dans l’Oregon, propriété du père du frère, Matt Roloff, qui souhaiterait bientôt prendre sa retraite.

Le homme d’affaires de 59 ans a discuté de ses prochains mouvements avec sa famille et veut désespérément que ses fils prennent la relève, Zach étant le plus intéressé.

Cependant, une source a précédemment déclaré au Sun: « Secrètement, Matt préférerait que Jeremy soit impliqué car il obtient un peu plus de l’entreprise », ce qui a conduit à des discussions animées.

Un initié a déclaré que la situation avait commencé à s’améliorer et que les frères se parlent maintenant, tandis que Tori et Audrey « construisent lentement des ponts ».

5 Tori partage deux enfants avec son mari Zach Crédit : Instagram