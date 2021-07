Tori Roloff de Little People IGNORE l’annonce de la grossesse d’Audrey avec son troisième enfant au milieu d’une querelle

TORI Roloff a ignoré l’annonce de la grossesse de sa belle-sœur Audrey au milieu de leur querelle de longue date.

le Peu de gens Grand Monde les stars se sont battues sur les réseaux sociaux pour leurs points de vue divergents pendant des années.

Tori, 30 ans, a complètement IGNORÉ la nouvelle qu’elle allait accueillir une nouvelle nièce ou un nouveau neveu, après Audrey, 29 ans, a posté une annonce.

La future mère de trois enfants a partagé un vidéo émotionnelle aux côtés de son mari Jeremy, 31 ans, alors qu’ils jouaient avec leurs enfants dans la cour.

La star de télé-réalité a jeté ses tout-petits en l’air et les a attrapés alors qu’ils tombaient.

Lors d’une troisième tentative, Jeremy a plutôt attrapé un morceau de papier contenant des photos échographiques du bébé en développement.

La famille s’est ensuite rassemblée derrière une pancarte indiquant: « Tiebreaker coming November. »

Audrey a sous-titré son clip : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 personnes ! Notre petit tie-break arrive en novembre !💓💙 »

Les fans, les amis et la famille se sont tous précipités sur les commentaires pour offrir leurs bons vœux et leur soutien.

Isabel Roloff a écrit : « Yaaaaay !!! » alors qu’elle jaillissait de l’heureuse nouvelle, et Amy Roloff a ajouté: « Pareil. Tellement excité. Puis-je aimer ça plus que ce qui est possible? J’adore ça ♥️💙🤗🎉. »

D’autres stars de TLC se sont également jointes à la célébration, comme Jill Duggar a écrit: « Félicitations !! » et Jinger et Jeremy Vuolo ont tous deux montré leur soutien en aimant la publication.

Cependant, un partisan spécifique manquait dans la section des commentaires, car Tori Roloff n’a prêté aucune attention aux nouvelles du bébé de sa belle-sœur.

Bien qu’elle soit allée sur Instagram pour partager certains de ses propres plans du 4 juillet, la star de télé-réalité a complètement IGNORÉ le nouvel ajout à la famille.

Tori et Audrey sont en désaccord depuis des années sur des opinions et des croyances divergentes.

Jeremy et sa femme suivent un style de vie chrétien strict et promeuvent des points de vue conservateurs, tandis que Tori et son mari Zach ont un style de vie plus libéral.

En mai, Tori et Zach ont eu une fête d’anniversaire pour leur fils de quatre ans, Jackson, et ni Audrey ni Jeremy n’étaient présents.

La mère de deux enfants a partagé une série de photos de la journée spéciale, notamment des gâteaux et des biscuits en forme de figurines Toy Story.

« Ces 4 dernières années sont passées trop vite. Voir Jackson grandir chaque année est une bénédiction. Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui sont venus gâter et célébrer notre bébé J! » elle a sous-titré son message.

Cependant, la tante et l’oncle de Jackson étaient introuvables et n’ont fait aucune mention de l’anniversaire du bambin.

Jeremy et Audrey sont également en désaccord avec son frère Jacob et sa belle-sœur Isabel depuis des années, cette dernière étant ouverte à soutenir libéral politiques, telles que la légalisation de la marijuana, l’injustice raciale et le contrôle des armes à feu.

Une source avait précédemment expliqué leur relation : « Les gens savent déjà qu’il ne s’entend pas vraiment avec Audrey.

« Il pense qu’elle est trop critique, et je suppose qu’il ne voulait tout simplement plus la voir à cause de ses frères. »

Jacob a reproché à son frère de « soutenir Trump » alors qu’il avait déjà tweeté: « Moi aussi, je suis gêné d’être lié aux électeurs de Trump. »

Audrey a ajouté à la querelle lorsqu’elle a affiché son scepticisme à l’égard de Jacob et

« Disons simplement que vous vous êtes récemment précipité dans une relation, que vous avez tâté de l’intimité sexuelle, puis que vous êtes devenu émotionnellement attaché.

« Au fil du temps, vos amis et votre famille peuvent s’inquiéter de la personne avec qui vous sortez.

« Mais vous ne pourrez pas rationaliser avec eux parce que tout ce que vous verrez, c’est la perfection. C’est un problème titanesque », a-t-elle déploré.