La star de LITTLE People, Big World, Tori Roloff, admet qu’elle « n’avait pas peur » de montrer « de l’émotion » devant ses deux enfants après sa récente fausse couche.

Depuis qu’elle a fait une fausse couche en mars, Tori et son mari, Zach, ont dû être les plus grands systèmes de soutien l’un de l’autre.

Tori Raconté Nous hebdomadaire: « Nous faisons un très bon travail d’intervention lorsque l’autre a besoin d’une minute. Je pense que nous sommes vraiment bons pour, par exemple, communiquer quand [we] besoin d’une minute ou [we] besoin d’une seconde.

Elle a ajouté qu’après avoir fait une fausse couche en mars, elle « n’avait pas peur de montrer ses émotions devant » son fils Jackson, quatre ans.

Cependant, elle a déclaré à propos de sa fille de 19 mois, Lilah : « Ma plus jeune est encore, je pense, trop jeune pour remarquer quoi que ce soit. »

En mars, Tori a expliqué comment Zach l’avait soutenue pendant la fausse couche : « Il a été à mes côtés pendant tout ce temps et je n’aurais pas pu le faire sans lui. S’il y a une lueur d’espoir ici, c’est la réalisation de combien nous sommes vraiment bénis.

« Nous avons deux enfants heureux et en pleine santé, et je sais que ce n’est pas à la portée de tout le monde. Nous avons deux enfants avec qui nous devons nous blottir et aimer tous les jours.

« Les parents ne devraient jamais connaître le chagrin de perdre un enfant. … Remerciant le Seigneur pour mes deux enfants en bonne santé et mon mari qui m’a aimé à travers tout cela.

Cette semaine, Tori a partagé une vidéo Instagram de Lilah faisant ses premiers pas après avoir snobé les nouvelles de la grossesse de sa belle-sœur Audrey et poursuivi leur querelle de longue date.

La maman de deux enfants a sous-titré la vidéo: « Ici, elle vient du monde !! »

Elle a posté une deuxième vidéo où son fils aîné Jackson est en arrière-plan, regardant sa petite sœur conquérir ses premiers pas.





Le mois dernier, Tori a dit Nous hebdomadaire d’agrandir sa famille : « Je pense que nous gardons espoir qu’un jour nous aurons un autre de bébé… et jusque-là, nous sommes juste un peu heureux où nous sommes.

Les vidéos sont arrivées après que la belle-soeur de Tori, Audrey Roloff, a annoncé qu’elle attendait, ce que le La star de LPBW a complètement ignoré la nouvelle.

Audrey, 29 ans, a partagé un vidéo émotionnelle aux côtés de son mari Jeremy, 31 ans, alors qu’ils jouaient avec leurs enfants dans la cour.