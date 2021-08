Les stars de LITTLE People, Big World Tori et Zach Roloff se retrouveront face à face avec Audrey et Jeremy au milieu de leur méchante querelle de famille au mariage de la matriarche Amy ce mois-ci, The Sun peut révéler en exclusivité.

Les deux couples, qui ont à peine parlé l’année dernière après que les frères Zach et Jeremy se soient brouillés, assistera au grand jour à Roloff Farms le 28 août où Amy se marie avec son fiancé Chris Marek.

Instagram

Audrey et son mari Jeremy n’ont pas vu Tori et Zach dans les yeux depuis des mois[/caption]

CCM

Les couples se retrouveront face à face au mariage de la matriarche Amy Roloff ce mois-ci[/caption]

Un proche de la famille a déclaré au Sun que la tension « s’était apaisée » au cours des dernières semaines, mais que leur affrontement pourrait toujours être « incroyablement gênant » pour les quatre qui ne sont plus proches.

« Les deux frères Zach et Jeremy sont invités au mariage d’Amy et Chris plus tard ce mois-ci avec leurs femmes, et ils seront certainement présents », a déclaré la source.

« Tout le monde sait qu’ils ne se sont pas vus dans les yeux depuis longtemps, mais il n’a jamais été question d’inviter un couple plutôt qu’un autre.

« Cela pourrait être incroyablement gênant pour eux de passer toute la journée au même mariage, mais la famille aimerait qu’ils s’entendent davantage.

« Cela fait longtemps qu’ils n’ont pas été proches après que les frères se soient brouillés et que les femmes aient pris parti, mais les choses s’améliorent un peu.

« Cela pourrait être une chance pour eux de mettre enfin le passé derrière eux et d’agir à nouveau comme une famille, et pour les cousins ​​d’interagir davantage. »

UNE CHANCE DE CONSTRUIRE DES PONTS

L’initié a ajouté: « Le temps nous dira s’ils finissent par s’éviter totalement, ou si l’occasion les rapproche. »

Une source avait précédemment déclaré au Sun Tori et Audrey « s’entendaient toujours bien », mais leurs maris se sont un jour disputés et « tout a changé ».

Les retombées étaient centrées sur le manque de respect, car Zach estimait qu’il n’avait pas assez de soutien de Jeremy, mais il n’était pas d’accord, a affirmé l’initié.

« Il a explosé et il y a eu beaucoup de boue, ce qui a obligé les deux couples à garder leurs distances », ont-ils ajouté.

Mais les choses semblent s’arranger, car Tori et Audrey a partagé une photo de retour de leurs enfants ensemble cette semaine sur Instagram.

Les mamans ont republié des clichés d’un ami montrant le fils de Tori, Jackson, et la fille d’Audrey, Ember.

Le message montrait Jackson, quatre ans, et Ember, trois ans, ainsi que deux autres petits, en 2018, puis à nouveau cette année.

Cela vient après que Tori ait décidé de ignorer l’annonce de la grossesse d’Audrey, à la suite de sa propre fausse couche dévastatrice.

La star de TLC n’a pas félicité la future mère de trois enfants, malgré le fait que d’autres membres de la famille l’aient fait.

SNUBS INSTAGRAM

Audrey et Jeremy sont déjà parents d’un fils Bode James, un an, et d’une fille Ember Jean, trois ans.

Tori l’a récemment révélée lutte « douloureuse » pour tomber enceinte encore une fois, écrivant aux fans à quel point cela avait été «difficile» après avoir découvert qu’elle devrait attendre «un autre mois» après ne pas avoir conçu.

« Aujourd’hui est difficile, je ne suis généralement pas déprimante, mais aujourd’hui est difficile », a déclaré Tori avant le dernier épisode de l’émission de téléréalité, qui montrait ses problèmes de grossesse.

Elle a poursuivi : « J’ai découvert aujourd’hui que ce sera un autre mois d’attente. Encore un mois de prière. Un autre mois pour dire à vos amis et à votre famille, « pas encore ».

« Je pensais vraiment que je serais à nouveau enceinte maintenant. Tant de gens m’ont dit qu’après une perte, cela se produit généralement si vite. Ce n’est pas notre réalité.

Tori et son mari, Zach, partagent déjà des enfants, Jackson et Lilah, un.

Pendant ce temps, les deux couples se réuniront quand Amy, 56 ans, se marie avec Chris, 59 ans, sur elle ex ferme familiale de Matt, que The Sun a révélé en exclusivité plus tôt cette année.

Bien qu’elle les ait laissés utiliser la ferme de citrouilles à Hillsboro, dans l’Oregon, Amy a révélé son ex et son nouvel amour, Caryn Chandler, ne seront pas invités à leur grand jour.

Un initié révélé Mat, 59 ans, et Caryn, 53 ans, ne pourraient pas être plus heureux de la décision après en avoir discuté avec le couple et prévoyez de quitter la ville.

GRANDE AFFAIRE DE FAMILLE

La source a expliqué: « Ils sont plus que ravis de ne pas aller au mariage et prévoient d’aller en Arizona pour une escapade romantique où ils ont un maison de vacances.

«Ils ont offert à Amy et Chris un petit cadeau pour montrer leur appréciation car ils sont en bien meilleurs termes, mais ils sont heureux de ne pas être présents, ce serait trop bizarre pour tout le monde.

« Matt et Caryn veulent juste qu’ils puissent faire leur propre truc et sentir que ce sera fini avant qu’ils ne le sachent.

« Amy et Chris peuvent utiliser la ferme gratuitement, mais ils paient bien sûr pour leur propre mariage. »

Amy a continué Instagram en direct avec sa copine Lisa Dixon et elle a partagé des nouvelles bouleversantes sur ses noces à venir.

Tout a commencé lorsqu’un fan a demandé au LPBW star : « Est-ce que Matt et Caryn seront au mariage ?

A quoi Amy a répondu : « Non. Non, juste trop d’histoire, et je ne voudrais pas que mon ex assiste au mariage avec sa petite amie de longue date.

Lisa a ensuite interrompu avec: «Caryn n’a-t-elle pas dit dans l’émission qu’elle ne voudrait même pas y aller? Et j’ai aussi pensé que c’était intéressant que [Caryn] s’est juste appelée « la petite amie de longue date de Matt ».





En avril, une source a déclaré en exclusivité au Sun Matt et Caryn n’avaient pas reçu leurs invitations, cependant, ils devaient assister à la cérémonie à ce moment-là.

Les deux femmes ont une histoire, comme Amy l’a écrit dans son livre de 2019, A Little Me, elle croyait Matt avait plus qu’une relation de travail avec Caryn, leur gestionnaire de ferme de l’époque.

Elle a écrit : « J’ai vu des messages, des photos et d’autres choses qui n’auraient pas dû être partagées entre des personnes qui venaient de travailler ensemble et qui étaient toujours mariées à d’autres personnes… J’étais dévastée… »

Instagram

Amy épousera son fiancé Chris Marek sur les fermes familiales Roloff en Oregon le 28 août[/caption]

CCM

Elle a été vue dans un récent épisode de l’émission TLC en train d’essayer des robes de mariée[/caption]

Référez-vous à la légende

L’événement sera une grande affaire de famille, bien que l’ex d’Amy Matt et sa petite amie Caryn ne soient pas invités[/caption]