Tori et Audrey Roloff de Little People publient une photo de retour d’enfants ensemble au milieu d’une méchante querelle de famille

LITTLE People, Tori et Audrey Roloff de Big World ont partagé une photo de retour de leurs enfants ensemble.

Le nouveau poste intervient alors que les belles-sœurs ont été dans une méchante querelle de famille.

Little People, Tori et Audrey Roloff de Big World ont partagé une photo de retour de leurs enfants ensemble

Le nouveau poste intervient alors que les belles-sœurs se querellent

Les mamans ont republié une photo de retour d’un ami montrant le fils de Tori, Jackson, et la fille d’Audrey, Ember.

Le message montrait Jackson, quatre ans, et Ember, trois ans, ainsi que deux autres petits, en 2018, puis à nouveau cette année.

Tori et Audrey ont toutes deux partagé le retour en arrière, bien que la paire se soit critiquée via les réseaux sociaux au cours des derniers mois.

Le plus gros camouflet a peut-être été lorsque Tori a décidé de ignorer l’annonce de la grossesse d’Audrey.

La star de TLC n’a pas félicité la future mère de trois enfants, malgré le fait que d’autres membres de la famille l’aient fait, prolongeant leur querelle.

Audrey et Jeremy sont déjà parents d’un fils Bode James, un an, et d’une fille Ember Jean, trois ans.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Tori et Audrey s’entendaient toujours bien, mais Zach et Jeremy se sont disputés un jour et tout a changé.

«Ça a duré des semaines et les filles ont évidemment pris parti, elles ont toutes cessé de se parler.

« L’argument portait sur le manque de respect. Zach sentit qu’il n’avait pas assez de soutien de Jeremy, mais il n’était pas d’accord.

« Il a explosé et il y a eu beaucoup de boue, ce qui a obligé les deux couples à garder leurs distances. »

Ils se sont également disputés au sujet de Roloff Farms à Hillsboro, dans l’Oregon, propriété du père du frère, Matt Roloff, qui voudrait bientôt prendre sa retraite.

Le homme d’affaires de 59 ans a discuté de ses prochains mouvements avec sa famille et veut désespérément que ses fils prennent la relève, Zach étant le plus intéressé.

Mais une source avait précédemment déclaré au Sun: « Secrètement, Matt préférerait que Jeremy soit impliqué car il obtient un peu plus de l’entreprise », ce qui a conduit à des discussions animées.

Un initié a déclaré que la situation avait commencé à s’améliorer et que les frères étaient maintenant en bons termes, tandis que Tori et Audrey « construisent lentement des ponts ».

Tori l’a récemment révélée lutte « douloureuse » pour tomber enceinte encore une fois, écrivant aux fans à quel point cela avait été «difficile» après avoir découvert qu’elle devrait attendre «un autre mois» après ne pas avoir conçu.

Trois mois auparavant, Tori avait révélé qu’elle avait a fait une fausse couche.

Parallèlement à un test de grossesse négatif, la star de télé-réalité a déclaré aux fans qu’elle avait du mal à tomber enceinte d’un troisième enfant.

« Aujourd’hui est difficile, je ne suis généralement pas déprimante, mais aujourd’hui est difficile », a déclaré Tori avant le dernier épisode de l’émission de téléréalité, qui montrait ses problèmes de grossesse.





Elle a poursuivi : « J’ai découvert aujourd’hui que ce sera un autre mois d’attente. Encore un mois de prière. Un autre mois pour dire à vos amis et à votre famille, « pas encore ».

« Je pensais vraiment que je serais à nouveau enceinte maintenant. Tant de gens m’ont dit qu’après une perte, cela se produit généralement si vite. Ce n’est pas notre réalité.

Tori et son mari, Zach, partagent déjà des enfants, Jackson et Lilah, un.

Le message montrait Jackson, quatre ans, et Ember, trois ans, ainsi que deux autres petits, en 2018, puis à nouveau cette année.

Audrey et Jeremy ont récemment annoncé qu'ils attendaient leur troisième enfant

Tori a récemment révélé sa lutte «douloureuse» pour tomber à nouveau enceinte