Tori Dunlap de Her First 100K $ partage des conseils pour créer de la richesse

En cours de route, elle a appris quelques conseils qui peuvent aider quiconque vise la réussite financière, qu’il s’agisse de prendre une retraite anticipée, de démarrer une entreprise ou de réaliser un autre rêve. Voici les trois plus grandes leçons qu’elle dit apprendre avant de pouvoir atteindre la liberté financière, quoi que cela signifie pour vous.

Plus récemment, Dunlap, aujourd’hui âgée de 28 ans, a publié son premier livre, “ Féministe financière “, déjà un best-seller du New York Times.

Dunlap a gagné un blog suivant sur son voyage pour économiser 100 000 $ au moment où elle a eu 25 ans. Lorsqu’elle a atteint cet objectif trois mois après son 25e anniversaire, elle a quitté son emploi et a transformé le blog en Ses premiers 100 000 $ une marque d’éducation financière qui vise à aider les femmes à lutter contre les inégalités financières et à prendre le contrôle de leur argent.

Tori Dunlap tient à vous rappeler que les finances personnelles sont personnelles. Pour réussir financièrement, vous devez faire ce qui convient le mieux à votre propre situation, et non à celle de quelqu’un d’autre.

Une bonne gestion de l’argent ne vient pas naturellement à tout le monde. Pour beaucoup, c’est une compétence qu’ils doivent acquérir, souvent plus tard dans la vie.

“Je pense que nous sortons de l’utérus en nous attendant à être magiquement bons pour l’argent, mais nous ne nous attendons pas à être magiquement bons pour autre chose”, a déclaré Dunlap à CNBC Make It.

Elle s’estime chanceuse que ses parents lui aient inculqué de bonnes habitudes financières dès son plus jeune âge, mais reconnaît que tout le monde n’a pas les mêmes bases. Et même s’ils le font, sans un effort constant, il est facile de perdre la pratique et de sombrer dans la tourmente financière.

Vous devez vous entraîner et prendre l’habitude d’en apprendre davantage sur l’argent avant de pouvoir vraiment maîtriser son utilisation efficace, dit-elle.

“Comme pour tout ce qui est nouveau, qu’il s’agisse de jouer du tuba ou d’apprendre à parler italien, vous allez être mauvais dans ce domaine. Cela ne fonctionnera pas pour vous pendant un certain temps”, déclare Dunlap. “Cela ne signifie pas que vous arrêtez d’essayer, cela signifie que vous vous donnez beaucoup de grâce.”