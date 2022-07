Toraason prend sa retraite de la First State Bank après 46 ans dans les services financiers – Shaw Local

Après 46 ans dans le secteur des services financiers, Goodwin (Goody) Toraason, vice-président exécutif/directeur principal des prêts, prend sa retraite de la First State Bank.

Tout au long de son mandat, la banque est passée de quatre succursales à 19 grâce à plusieurs acquisitions et à la croissance de nouveaux marchés. Toraason a commencé sa carrière bancaire en 1976 avec les 28 dernières années avec First State Bank. Il a dirigé et développé le département des prêts, a siégé à l’équipe de direction ainsi qu’au conseil d’administration.

Toraason s’est fortement impliqué dans sa communauté au fil des ans. Il a été président fondateur de l’Illinois Valley Sunrise Rotary, membre du conseil d’administration du YMCA, président de la chambre de commerce de l’Illinois Valley, membre du conseil d’administration de la St. Bede Academy et entraîneur de basket-ball catholique péruvien pendant de nombreuses années. Toraason a hâte de passer plus de temps avec ses petits-enfants, de rendre visite à sa famille, de voyager, de jouer au golf, de se promener et de pêcher.

“Je tiens à remercier Goody pour ses formidables contributions au succès et à la croissance que la First State Bank a obtenus pendant son séjour ici. Sa retraite est bien méritée. » a déclaré Tim McConville, président-directeur général.

Le dernier jour de Toraason avec la First State Bank sera le vendredi 29 juillet.

First State Bank est une banque communautaire de 1,4 milliard de dollars. La First State Bank compte 19 succursales dans le centre-nord de l’Illinois. Pour plus d’informations, visitez le site Web de First State Bank à l’adresse firststatebank.biz.