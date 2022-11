Tops de curry d’escargot dans le menu non végétarien d’Andhra, les gourmets disent que le plat “guérit” les maladies chroniques

Alors que la rivière Godavari dans l’Andhra Pradesh déborde d’eau de crue en raison des fortes pluies récentes, les non-végétariens des environs sont à la recherche des escargots emportés par les eaux de la rivière pour en faire du curry. Pour satisfaire les papilles des gourmands, certains se sont transformés en marchands d’escargots et se sont occupés à attraper des escargots dans les canaux de la rivière Godavari. Une fois capturés, ils transforment la chair des escargots au bord de la route du canal.

Tout d’abord, ils séparent l’escargot de sa coque protectrice, enlèvent les objets tranchants et la crasse, puis les exposent sur une feuille de plastique où le passant peut l’acheter auprès des commerçants à un prix abordable.

Les gourmets non végétariens qui mangent des escargots cuits dans une variété de plats pensent qu’il guérit les maladies chroniques telles que la bronchite, l’asthme, la fatigue et la lassitude. Les escargots, cependant, ne sont disponibles que pendant la saison des pluies. Selon les locaux, faire du curry d’escargots est un long processus mais quand il s’agit de goûter, le temps passé à le cuisiner en vaut la peine. Pour eux, c’est encore plus savoureux que la viande de chèvre.

Comment cuisiner:

Ils disent qu’après avoir acheté les escargots sans coquilles, il faut les laver avec du sel et de la poudre de curcuma. Ensuite, nettoyez-les avec du babeurre pour éliminer la gomme et la mauvaise odeur. Faites-les ensuite bouillir dans de l’eau chaude. Une fois les escargots bouillis et bien cuits, des ingrédients épicés sont ajoutés au mélange qui non seulement donnent au curry un goût délicieux, mais aussi des «avantages pour la santé».

Ils ajoutent que faire du curry d’escargots aux cacahuètes est la voie à suivre et cela laisse un souvenir agréable.

Grâce au bouche à oreille, les gens se promènent désormais sur les canaux de la rivière Godavari pour goûter les escargots qui se vendent comme des petits pains chauds et à un prix très bas allant de Rs 100 à Rs 200 le kilogramme.

