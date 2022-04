TOPS approuve une aide financière pour réembaucher Mathias Boe et des joueurs de badminton pour la participation aux championnats d’Asie

Dans le but de renforcer les préparatifs des Jeux asiatiques et des Jeux du Commonwealth, le Target Olympic Podium Scheme (TOPS) a approuvé une aide financière de Rs 7 lakh par mois pour réembaucher Mathias Boe en tant qu’entraîneur de double de l’Inde. Il s’occupera plus particulièrement de la paire masculine de double Satwik et Chirag Shetty ainsi que d’autres membres de l’équipe de double. L’embauche de Boe a été effectuée jusqu’aux Jeux asiatiques 2022.

Lors d’une réunion de la cellule olympique de la mission jeudi, les propositions de l’Association indienne de badminton (BAI) pour aider à la participation des navetteurs aux championnats d’Asie aux Philippines qui doivent commencer le 26 avril ont également été approuvées.

IPL 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS | CASQUETTE ORANGE | CASQUETTE VIOLET | TABLEAU DES POINTS

Le soutien a été étendu à la joueuse de simple féminin Aakarshi Kashyap, à la paire de double féminin Ashwini Bhat et Shikha Gautam, à la paire de double mixte Tanisha Crasto et Ishaan Bhatnagar, à la paire de double masculin Vishnuvardhan Goud P et Krishna Prasad ainsi qu’à Arjun MR et Dhruv Kapila.

Actuellement classé 52e au monde, Aakarshi Kashyap a été inclus dans l’équipe des Jeux du Commonwealth et des Jeux asiatiques. Exprimant sa joie, elle a déclaré : « Je suis reconnaissante à Dieu que cela ait été possible (être nommée dans les équipes des Jeux du Commonwealth et des Jeux asiatiques). C’est entièrement grâce au soutien de mon équipe et du personnel d’entraîneurs.

Dans l’attente du tournoi aux Philippines prévu pour la semaine prochaine et de son match d’ouverture difficile, elle a ajouté : « Je suis très reconnaissante envers TOPS car ils ont accepté ma demande d’aide à la dernière minute. J’ai un tirage au sort difficile là-bas car je joue contre Akane Yamaguchi au premier tour qui a récemment remporté le All England Open 2022. Je ferai de mon mieux, mais plus je joue de matchs, plus je suis exposé et tout cela aide pour le plus grande cause.

Alors qu’Akarshi se prépare pour les défis à venir cette année, elle s’assure également de faire de son mieux lors de ses prochains examens. Révélant ses ambitions pour les grands tournois à venir, l’étudiante de 3e année de BA a déclaré: «Je suis fière d’avoir joué de nombreux tournois dans le circuit international et j’ai l’exposition dont j’ai tant besoin. Je sens vraiment que je peux décrocher une médaille pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth et j’ai aussi hâte de donner le meilleur de moi-même aux Jeux asiatiques.

Le Target Olympic Podium Scheme a également accepté la demande du double médaillé olympique PV Sindhu de fournir une assistance à Vidhi Chaudhary, qui accompagnera le joueur au Championnat d’Asie aux Philippines, à la place de l’actuel entraîneur Park Tae Sang. L’entraîneur coréen est actuellement en congé annuel jusqu’en mai. Chaudhary est un entraîneur qualifié NIS qui entraîne Sindhu à la Suchitra Academy Hyderabad.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.