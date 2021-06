Topless Joey Essex profite du soleil dans la magnifique piscine de son manoir de 3 millions de livres sterling

JOEY Essex a eu l’endroit idéal pour profiter de la canicule – la piscine de son manoir de 3 millions de livres sterling.

La star de Towie a plongé dans l’eau turquoise de la piscine de son jardin rempli de palmiers – en des clichés qui ressemblent plus à l’Espagne qu’à l’Essex.

Joey Essex a l’endroit idéal pour profiter de la canicule[/caption]

« Aimez-vous, profitez de vos journées », a déclaré Joey aux fans alors qu’il se détendait dans la piscine et sirotait un verre.

Joey a acheté le luxueux manoir alors qu’il n’avait que 24 ans.

Il a équipé l’immense jardin d’un bar de plage, d’un bain à remous et d’un terrain de basket.

Apparaissant sur MTV Cribs en 2019, Joey a expliqué : « C’est mon bar.

Il a une piscine, un bain à remous et un bar de plage dans son jardin arrière[/caption]

Son manoir Essex de 3 millions de livres sterling semble être en Espagne[/caption]

Joey a montré le pad sur MTV Cribs[/caption]

« C’est comme avoir Ibiza dans l’Essex. J’ai les pailles, j’ai le flamant rose qui refroidit.

« Je peux faire des cocktails. J’ai du champagne sur Flek. Ici, on ne boit vraiment que du champagne.

La maison a son propre terrain de basket dans le jardin[/caption]

Joey a soufflé son meilleur ami avec du champagne[/caption]

Il y a une piscine à l’arrière de la maison[/caption]

La tournée a commencé dans le premier de ses nombreux dressings où une petite fortune en vêtements était soigneusement ordonnée en fonction de la couleur.

Plus tard, il en a montré deux autres – un abritant ses vêtements et costumes en jean et un troisième où il gardait 45 t-shirts blancs stupéfiants.

L’ancienne star de Towie a secoué un cocktail dans son bar de plage[/caption]

La star et meilleur ami Jake a apprécié le bain à remous[/caption]

Dans l’une de ses chambres d’amis, Joey a sauté sur un lit en cuir noir avec ses initiales « JE » attachées à la tête de lit.

Il a plaisanté : « C’est un lit assez célèbre. Si vous ne savez pas où vous êtes, mesdames, levez les yeux.

Joey n’a pas moins de trois dressings[/caption]

Une pièce contenait un rail de 45 T-shirts blancs identiques[/caption]

La chambre d’amis de Joey comprend un lit avec ses initiales dessus[/caption]

Sa propre chambre principale est la plus luxueuse du lot[/caption]





Prenant des caméras dans sa chambre principale, il a annoncé: « Vous avez de la chance, seules quelques personnes voient cette pièce » avant de rebondir sur le lit king-size en velours bleu.

C’est un monde loin de la maison mitoyenne à Bermondsey dans laquelle il a grandi avec sa défunte maman

Il a revisité la maison plus tôt cette année dans le cadre de son documentaire de la BBC Joey Essex: Grief and Me.

On pense que Joey vaut environ 6 millions de livres sterling grâce à ses rôles dans des émissions de téléréalité, notamment I’m A Celeb et Celebs Go Dating et sa ligne de mode.