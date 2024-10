Topeka nomme quatre chefs de police finalistes. Qui sont-ils ?

L’administration de Topeka a sélectionné les finalistes dans la recherche d’un nouveau chef de la police.

Les dirigeants de la ville ont réduit la recherche du prochain chef de la police de 18 candidats à quatre finalistes, dont un qui l’est.

L’ancien chef de la police Bryan Wheeles a pris sa retraite le 1er juillet et Jamey Haltom a été nommé chef de la police par intérim.

Une fois que Wheeles a pris sa retraite, l’administration municipale a organisé trois séances de consultation publique et une enquête pour déterminer ce que les résidents de Topeka recherchaient chez leur prochain chef de police. Suite à ces commentaires, la ville a choisi de renforcer la vérification des antécédents des nouveaux candidats au poste de chef de la police.

Les personnes intéressées à rencontrer les finalistes peuvent assister à l’événement public à 18 heures le mercredi 6 novembre dans la salle Emeraude de l’hôtel Topeka situé au 1717 SW Topeka Blvd.

W.Simon Happer

W. Simon Happer est le chef adjoint de la police d’Olverland Park à Overland Park, Kansas, selon une déclaration écrite de la ville. Le lieutenant-colonel Happer possède 34 ans d’expérience dans l’application de la loi et 19 ans d’expérience en tant que dirigeant de la police, notamment en tant que chef de police par intérim pour le service de police d’Overland Park.

Happer a obtenu sa maîtrise en administration publique de l’Université du Kansas. Il a travaillé avec son état-major sur de nouvelles stratégies pour résoudre les problèmes de dotation, notamment plusieurs propositions axées sur la rétention des employés actuels et le recrutement de candidats dans les collèges, l’armée et les écoles secondaires. Happer déclare dans la déclaration écrite de la ville qu’il « espère réduire la criminalité, accroître la sécurité routière et améliorer le moral, tout en instaurant la confiance avec une population diversifiée avide de transparence et de collaboration ».

Russ Klumpp

Russ Klumpp est major du département de police de Topeka. Il possède 19 années d’expérience en leadership et en direction. Il travaille actuellement dans les unités d’enquêtes criminelles et d’opérations sur le terrain et a été nommé par la gouverneure Laura Kelly en tant que membre du comité Kansas 988 pour aider à réduire les taux de suicide.

Klumpp a obtenu son doctorat en psychologie sociale à l’Université Walden. Selon la déclaration écrite, Klumpp dit qu’il prévoit de « mettre l’accent sur des relations communautaires solides, un engagement en faveur d’une communication significative et ouverte, la responsabilité des services de police, l’amélioration des soins et de l’intégrité procédurale pour les employés, les progrès dans la fourniture des services de police et l’augmentation du moral des agents. «

José Salcido

Jose Salcido a plus de 27 ans d’expérience dans l’application de la loi, plus récemment en tant que directeur de la sécurité du campus de la Friends University à Wichita, Kansas. Il a servi dans l’US Air Force pendant 25 ans et a pris sa retraite en tant que major.

Salcido est titulaire d’une maîtrise en arts et sciences militaires de l’US Air Force Air Academy et possède une certification en ressources humaines. Tout en travaillant avec le département de police de Wichita, il a dirigé le département des enquêteurs tout en supervisant toutes les enquêtes criminelles. De plus, il a contribué à l’élaboration de stratégies de prévention du crime tout en travaillant en partenariat avec la communauté.

Chris Vallejo

Chris Vallejo a travaillé dans les forces de l’ordre pendant 30 ans et a occupé de nombreux postes au sein du service de police d’Austin au Texas. Pendant que Vallejo était commandant en formation à l’APD, il a contribué à développer des programmes de formation sur la diversité et l’inclusion et a utilisé des stratégies de recrutement qui ont conduit à la classe de cadets la plus diversifiée de l’histoire de l’APD.

Vallejo est titulaire d’une maîtrise en justice pénale de la Texas State University. Il a également contribué à la création d’un poste de responsable des données chargé d’intégrer les initiatives communautaires dans le but de favoriser la confiance et la collaboration entre l’APD, les élus et la communauté. Vallejo est membre exécutif du National Policing Institute et travaille régulièrement avec les chefs de police de tout le pays pour relever les défis de l’application de la loi aux États-Unis.

Cet article a été initialement publié sur Topeka Capital-Journal : Topeka restreint la recherche du chef de la police à quatre finalistes