Topeka, Kansas exhorte les Latinos à s’y installer grâce à des incitations financières

Dans le cadre du programme d’encouragement, connu sous le nom de Choisissez Topeka des personnes comme Erick Bovell peuvent recevoir jusqu’à 15 000 $ s’ils louent ou achètent une maison dans la ville et sont employés par des entreprises locales partenaires du programme, avec un salaire minimum de 50 000 $ par an.

La ville de Topeka, au Kansas, souhaite que les gens s’y installent – ​​et elle propose incitations économiques pour attirer de nouveaux résidents et travailleurs, y compris des familles latino-américaines et immigrées.

La ville possède également un Programme de motivation pour les personnes cherchant à démarrer et à développer leur petite entreprise, en offrant des subventions aux propriétaires et aux startups pour améliorer leurs performances financières et la durabilité de leur entreprise ou pour pénétrer de nouveaux marchés. Dans certains cas, les subventions peuvent couvrir jusqu’à 50 % des dépenses nécessaires au démarrage d’une nouvelle entreprise, a déclaré Israel Sanchez, directeur des capitaux propres et du développement commercial pour GO Topeka.

un chef de projet marketing chez Partenariat du Grand Topeka.

La population du comté de Shawnee, où se trouve Topeka, a augmenté de 2 265 habitants de 2021 à 2022, le croissance démographique la plus importante et la plus rapide Topeka l’a eu en une décennie.

La population du comté est également devenue plus jeune et plus diversifiée, selon le US Census Bureau. La population non blanche du comté a augmenté de près de 7 %, tirée par l’augmentation du nombre de personnes nouveaux résidents hispaniques et biraciauxet son âge médian a diminué de près de deux ans, pour atteindre environ 38 ans.

Les Hispaniques constituent le deuxième groupe ethnique de Topeka, avec environ 20 000 habitants latino-américains. La population totale de Topeka s’élève à près de 127 000 habitants, selon la ville.