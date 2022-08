Nouvelles télévisées de la semaine: Sonali Phogat a été assassiné, le point sur la santé de Raju Srivastava, les histoires de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Anupamaa et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Mises à jour Bigg Boss 16 et Jhalak Dikhhla Jaa 10 et plus, voici qui et ce qui a fait l’actualité la semaine dernière.