Top TV News Today: les concurrents de Bigg Boss 16, les parents de Shalin Bhanot-Tina Datta, s’en prennent au père de Sumbul Touqeer, Mehekk Chahal revient à Naagin 6 et plus

Bigg Boss 16 domine le monde des informations télévisées. Après que le père de Sumbul Touqeer ait appelé Tina Datta et Shalin Bhanot à la télévision, les parents de ces deux candidats l’ont écorché sur les réseaux sociaux. Les fans de Naagin 6 pourront revoir Mehekk Chahal dans la série. Voici un résumé complet…

Bigg Boss 16 : Les parents de Shalin Bhanot et Tina Datta s’en prennent au père de Sumbul Touqeer

Shalin Bhanot et les parents de Tina Datta, membres de Bigg Boss 16, ont appelé le père de Sumbul Touqeer, Hasan Touqeer, pour ses commentaires sur leurs enfants lors de l’appel téléphonique avec Sumbul. Le père de Shalin Bhanot s’est dit consterné par la façon dont Hasan Touqeer en a parlé à la télévision nationale. Il a dit qu’il n’était pas nécessaire d’envoyer Sumbul dans l’émission si elle ne peut pas se gérer. La mère de Tina Datta a également exigé qu’elle parle à sa fille au téléphone.

Le père de Shalin dit : “Nous nous demandons pourquoi ce parti pris s’est produit. Pourquoi est-ce que les parents d’une seule personne sont autorisés à participer à l’émission et si c’est parce qu’elle a son âge, alors elle n’aurait jamais dû être autorisée à participer. Digangana Suryavansh avait aussi avoir à peu près le même âge (1/2) #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 22 novembre 2022

quand elle avait fait le spectacle et beaucoup d’autres ont participé au spectacle à un jeune âge. La beauté de Bigg Boss a toujours été que l’âge, le travail passé, etc. n’ont pas d’importance car tout le monde est sur le même terrain de jeu en compétition. Cependant, cette saison semble être très différente”, 2/2 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 22 novembre 2022

Sur le père de Sumbul, Shalin Aur Tina ko unki aukaad dikha do Le père de Shalin dit : “Est-ce ainsi que les gens parlent à la télévision nationale ? Faire des commentaires offensants injustifiés, contre d’autres participants, c’est très très bon marché. Sumbul est une adulte, soit vous n’auriez pas dû l’envoyer #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 22 novembre 2022

La mère de Tina Datta est émue que sa fille soit maltraitée et rabaissée à la télévision nationale par le père de Sumbul #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/ZAwnOQ0F34 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 22 novembre 2022

Naagin 6 : Mahekk Chahal fera son grand retour dans la série

Mahekk Chahal sera montré comme ressuscitant des morts pour faire son retour sur Naagin 6. Elle a confirmé le développement. Il semble qu’elle créera plus de ravages dans la vie de Pratha et Prarthana alors qu’elle cherche le Naagmani. Elle est maintenant à Dubaï et reprendra le tournage à son retour à Mumbai.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Neil Bhatt réagit après avoir été trollé pour le personnage de Virat Chavan

Neil Bhatt a déclaré à BollywoodLife que son voyage avait été très excitant et fructueux. Il a dit que même lui ne pouvait parfois pas comprendre les actions de Virat Chavan.

Rajeev Sen révèle qu’il est en contact avec Charu Asopa

Dans son dernier Vlog, Rajeev Sen a révélé qu’il était en contact avec Charu Asopa. Il a dit qu’il lui envoyait des messages positifs pour qu’elle soit de bonne humeur. Il a dit qu’il voulait qu’elle soit heureuse et satisfaite afin que Ziana Sen puisse en tirer profit. Il a dit qu’il rencontrerait Ziana bientôt quand il ira à Mumbai.

Dipika Kakar se fait mal troller

Dipika Kakar a posté une photo dans le combo taxi. Elle porte une jupe noire et un haut jaune. Les internautes n’ont pas du tout aimé et ont écorché l’actrice pour ne pas avoir embauché un vrai styliste. Les gens n’aimaient pas non plus les vêtements de Saba Ibrahim pour son mariage.