Top TV News Today: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin star Neil Bhatt sur le voyage SaiRat, l’actrice TMKOC Munmun Dutta blessée en Allemagne et plus

La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Neil Bhatt, dans une interview exclusive, a expliqué comment les fans peuvent s’attendre à plus dans le voyage de SaiRat. L’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta s’est blessée en Allemagne et a maintenant écourté son voyage. Elle rentre à Mumbai plus tôt que prévu.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Neil Bhatt s’ouvre sur SaiRat

Neil Bhatt s’est ouvert à Bollywood Life sur le voyage de SaiRat. Il a dit que leur histoire n’était pas encore terminée. Il a assuré aux gens que d’autres rebondissements étaient en magasin. Il a dit que dans la vie, les gens tombent amoureux avant de se connaître correctement. Neil Bhatt a déclaré que cela donnait lieu à des malentendus. Il a dit que la même chose se passait avec SaiRat.

Munmun Dutta de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah blessé

Il semble que Munmun Dutta se soit blessé au genou lors de vacances en Allemagne. Elle doit écourter son voyage et revenir plus tôt que prévu. Munmum Dutta est connu sous le nom de Babita Ji de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Elle a pris le vol de Hambourg pour retourner en Inde. Son genou gauche est dans le plâtre.

Rajiv Adatia a un message spécial pour Goldie Hawn

Le concurrent de Bigg Boss 15, Rajiv Adatia, a écrit un message spécial pour Goldie Hawn. Il a écrit qu’elle était l’une des personnes les plus spéciales de sa vie. Rajiv Adatia a déclaré qu’il avait hâte de voir ses prochains films. Découvrez la photo de Rajiv Adatia et Goldie Hawn.

Bigg Boss 16 : Gautam Vig déclare Shiv Thakare vainqueur

Le dernier concurrent éliminé de Bigg Boss 16, Gautam Vig, estime que Shiv Thakare a les meilleures chances de gagner Bigg Boss 16. Il a dit qu’il y avait des gens à l’intérieur de la maison qui voulaient vraiment le voir gagner le spectacle.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 : les fans de Niti Taylor et Nia Sharma mécontents de la chaîne

Les fans de Jhalak Dikhhla Jaa 10 sont contrariés par la façon dont Niti Taylor et Nia Sharma ont été invitées à quitter la série. Ils estiment que la chaîne n’a promu que quelques visages avec lesquels elle est associée.

