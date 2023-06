TOP TV News de la semaine: les actrices de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh-Aishwarya Sharma se désabonnent, promo Barsatein, Anupamaa et plus

Des rapports de brouille entre Ayesha Singh et Aishwarya Sharma de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Sumbul Touqeer Khan et Fahmaan Khan aux nouveaux rebondissements d’Anupamaa, la promo de Barsatein et d’autres nouvelles dans la section TV.